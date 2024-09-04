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Учёные создали автономный напальчник для анализа пота

Nature Electronics: система автоматического мониторинга здоровья создана на кончиках ваших пальцев
1:37
Здоровье

Группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создала инновационный умный напальчник для непрерывного мониторинга медицинских показателей. Результаты их работы представлены в научном журнале Nature Electronics.

Nature Electronics: система автоматического мониторинга здоровья создана на кончиках ваших пальцев
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

Инженеры разработали миниатюрное медицинское устройство, которое крепится на кончике пальца и предназначено для постоянного анализа пота пациента. По мнению учёных, это место было выбрано из-за высокой концентрации потовых желез в этой области, которые выделяют в 1000 раз больше пота, чем железы на некоторых других участках тела.

Умный напальчник не требует внешнего источника питания. В его конструкции используются элементы на основе хлорида серебра и цинка, которые генерируют энергию из пота посредством химической реакции. Сам девайс изготовлен из гибкого полимерного материала, что обеспечивает комфорт при ношении и не ограничивает подвижность пальцев.

Напальчник оснащен микрочипом, который собирает данные и передает их по Bluetooth на компьютер или смартфон лечащего врача.

"Это система автоматического мониторинга здоровья создана буквально на кончиках ваших пальцев", — уточнил соавтор исследования Шичао Дин.

В ходе тестирования пациент использовал устройство для мониторинга уровня глюкозы, лактата и витамина C. Соавтор исследования Тамогна Саха отмечает, что напальчник может быть настроен в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя.

Уточнения

Bluetooth (от слов англ. blue — синий и tooth — зуб, произносится /bluːtuːθ/), блюту́с — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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