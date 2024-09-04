Диетолог Гинзбург рассказал о очень бодрящем завтраке

Врач-диетолог Михаил Гинзбург поделился советами по составлению бодрящего завтрака.
"На завтрак лучше есть сложные углеводы. Они будут постепенно расщепляться и дадут организму энергию на долгое время", — отметил специалист в беседе с сайтом "Москва 24".
Врач отметил, что овсяная или гречневая каша — это отличный выбор для утреннего приёма пищи.
Кроме того, пробуждению способствуют чай, кофе и горький шоколад.
Врач также подчеркнул, что лимон, являясь источником аскорбиновой кислоты, также обеспечивает прилив энергии, добавил диетолог.
Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.
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