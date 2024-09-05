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В ВОЗ заявили, что между использованием мобильных телефонов и раком мозга нет связи

ВОЗ: использование смартфонов не влияет на развитие рака мозга
1:20
Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты нового исследования, согласно которому использование мобильных телефонов не повышает риск развития рака мозга. О результатах исследования сообщило агентство Reuters.

ВОЗ: использование смартфонов не влияет на развитие рака мозга
Фото: mos.ru is licensed under public domain

В исследовании, проведённом по заказу ВОЗ, участвовали 11 экспертов из 10 стран, включая Австралию. Они проанализировали данные 63 исследований, проведённых с 1994 по 2022 год, и изучили влияние радиочастот, используемых в мобильных телефонах, телевизорах и других устройствах.

Исследования показали, что между использованием мобильных телефонов и повышенным риском развития рака мозга нет связи. Это относится как к людям, которые часто разговаривают по телефону, так и к тем, кто использует мобильные устройства более 10 лет.

Ранее ВОЗ и другие международные организации уже заявляли об отсутствии доказательств негативных последствий для здоровья от излучения мобильных телефонов. Однако эксперты призвали провести дополнительные исследования.

Окончательные выводы ВОЗ будут опубликованы в первом квартале 2025 года.

Уточнения

Мультиформная глиобластóма (англ. Glioblastoma multiforme, GBM) — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей. Несмотря на то что глиобластома является наиболее частой первичной опухолью мозга, на 100 000 жителей Европы и Северной Америки регистрируется всего 2—3 случая заболевания. Термин «глиобластома» подразумевает два варианта этой болезни: гигантоклеточная глиобластома и глиосаркома.

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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