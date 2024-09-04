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Тюменцы всё чаще обнаруживают в своих электронных медкартах неприятные сюрпризы

Жители Тюмени находят в своих электронных медкартах несуществующие болезни
1:36
Здоровье

В последнее время электронные медицинские карты стали всё чаще использоваться в поликлиниках для повышения эффективности работы и обеспечения комфорта пациентов. Однако, как показывает практика, не для всех это решение стало удобным.

Жители Тюмени находят в своих электронных медкартах несуществующие болезни
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Жители разных регионов иногда сталкиваются с неприятными сюрпризами при просмотре своей карты. Например, недавно жительница Тюмени обнаружила в своей электронной карте информацию о прохождении диспансеризации, которой она никогда не проходила, сообщает tmn.aif.ru.

Женщина перепроверила историю своих болезней в личном кабинете и была поражена, обнаружив новые диагнозы, о которых она даже не подозревала. Сейчас пациентка тюменской поликлиники № 4 пытается удалить недостоверную информацию о своём здоровье, но пока безуспешно. Руководство учреждения не спешит исправлять свои ошибки.

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что такие ситуации рассматриваются индивидуально, так как причины ошибок могут быть разными: невнимательность сотрудников при внесении данных или сбои в работе системы. Иногда люди замечают, что их личные истории болезней пополняются различными заболеваниями и планами лечения без их участия.

По мнению Максима Тавриенко, искажённые данные могут быть связаны не только с неполадками серверов или рассеянностью врачей, но и с желанием медицинских работников "подкорректировать" статистику закрытых случаев.

Уточнения

Электронная медицинская карта (ЭМК; англ. electronic health record, EHR) — медицинская карта пациента медицинского учреждения в электронной форме.
Также может называться электронной историей болезни, электронным паспортом пациента.

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень.
Население города — 861 098 (2024) человек, четвёртый по населению город Сибири, восемнадцатый по численности населения город России.
Первый русский город в Сибири. Носит почётное звание «Город трудовой доблести».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Алексеев Александр
Специализируется на лечении андрологических, урологических заболеваний и сексологических расстройств, в том числе заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП), заболеваний предстательной железы (простатит, аденома), мужского бесплодия и эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний уретры, мочевого пузыря, почек, заболеваний органов мошонки и мочекаменной болезни
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