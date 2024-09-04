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В Подмосковье раскрыт простой способ усиления иммунитета

Главный диетолог МО посоветовала вырастить в организме полезную микрофлору
1:41
Здоровье » Здоровье и профилактика

Простой и, самое главное, доступный способ улучшения иммунитета — помощь полезной микрофлоре кишечника. Главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, что для этого нужно.

Главный диетолог МО посоветовала вырастить в организме полезную микрофлору
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Почти 80% иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры. Она защищает кишечник от патогенных бактерий, вирусов и др. А ещё производит аминокислоты, витамины, органические кислоты. Поддерживает синтез иммуноглобулинов, подавляет хроническое воспаление, снижает риск развития ожирения, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии", — объяснила врач.

Для помощи кишечным микробам подходят "живые", то есть ферментированные продукты. Прежде всего — кисломолочные с коротким сроком годности: кефир, простокваша, ацидофилин, ряженка, йогурт, творог, сыр.

Не менее полезны растительные ферментированные продукты: квашеная капуста, мочёные яблоки, квас, напиток чайного гриба, хлеб со злаками, солёные овощи. "Именно солёные по технологии "соль-вода-пряности", а не маринованные с уксусом!" — подчеркнула диетолог.

Она предупредила, что поначалу от такой еды может быть вздутие и дискомфорт. Тем, кто страдает заболеваниями органов пищеварения, особенно язвенной болезнью и повышенной кислотностью желудка, следует проявлять осторожность в фазе обострения; здоровым пугаться не нужно — неприятные ощущения пройдут.

Уточнения

Кисломоло́чные проду́кты (молочноки́слые проду́кты) — группа молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз, кобыл и других животных или его производных (сливок, обезжиренного молока и сыворотки) путём ферментации. Главной технологической особенностью изготовления кисломолочных продуктов является сквашивание путём введения в него культур молочнокислых бактерий или дрожжей (самокваса или закваски).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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