Не игнорируйте эти симптомы: советы врача по раннему обнаружению рака

Основные признаки рака кишечника, которые нельзя игнорировать

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова поделилась важной информацией о том, как распознать ранние признаки рака кишечника. Часто проблемы с пищеварением, такие как боли в животе или изжога, могут быть вызваны перееданием или неправильным питанием и не представлять угрозы. Однако если эти симптомы становятся регулярными или усугубляются, это может быть признаком более серьёзной проблемы.

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Особое внимание следует уделить частым болям в животе, изжоге, тошноте, выраженному вздутию и тяжести в животе. Особенно тревожным симптомом является длительное расстройство стула с примесью крови, которое может указывать на колоректальный рак.

Последнее крупное исследование, охватившее около 25 миллионов человек, показало, что наличие крови в стуле и боли в животе часто наблюдаются у людей с ранним колоректальным раком. Это подтверждают данные почти половины участников исследования.

Также важно обратить внимание на такие симптомы, как необъяснимая потеря веса, плохой аппетит и повышение температуры. В таких случаях стоит немедленно обратиться к врачу. Особенно это касается людей с семейной историей рака, а также тех, кто достиг 40-45 лет. Врач советует пройти обследование у гастроэнтеролога и проктолога, даже если нет явных симптомов.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9 600 000 человек.



