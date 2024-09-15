Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как найти баланс между винтажной мебелью и современным интерьером
Почему нельзя обгонять колонну на двухполосной трассе
Звезды подскажут: как выбрать идеальную собаку для каждого знака зодиака
Идеальный завтрак: рецепт яичницы в хлебе с сыром и колбасой
Как правильно и оптимально использовать кондиционер в машине
Новый FAW Jiefang Eagleway 8х4: дальность хода, комфорт и мощность
ФК "ПСЖ" должен Мбаппе €55 млн
"Безопасное и беспилотное" такси Waymo оказалось не нужным
Что ждет водителей в новом Mazda 3 2024

Не игнорируйте эти симптомы: советы врача по раннему обнаружению рака

Основные признаки рака кишечника, которые нельзя игнорировать
1:28
Здоровье

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова поделилась важной информацией о том, как распознать ранние признаки рака кишечника. Часто проблемы с пищеварением, такие как боли в животе или изжога, могут быть вызваны перееданием или неправильным питанием и не представлять угрозы. Однако если эти симптомы становятся регулярными или усугубляются, это может быть признаком более серьёзной проблемы.

Основные признаки рака кишечника, которые нельзя игнорировать
Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Особое внимание следует уделить частым болям в животе, изжоге, тошноте, выраженному вздутию и тяжести в животе. Особенно тревожным симптомом является длительное расстройство стула с примесью крови, которое может указывать на колоректальный рак.

Последнее крупное исследование, охватившее около 25 миллионов человек, показало, что наличие крови в стуле и боли в животе часто наблюдаются у людей с ранним колоректальным раком. Это подтверждают данные почти половины участников исследования.

Также важно обратить внимание на такие симптомы, как необъяснимая потеря веса, плохой аппетит и повышение температуры. В таких случаях стоит немедленно обратиться к врачу. Особенно это касается людей с семейной историей рака, а также тех, кто достиг 40-45 лет. Врач советует пройти обследование у гастроэнтеролога и проктолога, даже если нет явных симптомов.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9 600 000 человек.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом
Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом
Последние материалы
Идеальный завтрак: рецепт яичницы в хлебе с сыром и колбасой
Как правильно и оптимально использовать кондиционер в машине
Основные признаки рака кишечника, которые нельзя игнорировать
ФК "ПСЖ" должен Мбаппе €55 млн
Новый FAW Jiefang Eagleway 8х4: дальность хода, комфорт и мощность
"Безопасное и беспилотное" такси Waymo оказалось не нужным
Что ждет водителей в новом Mazda 3 2024
Блогер провела анализ расходов на жизнь в России и Турции
Как лебеди защищают свои кормовые участки
В США нашли необычную причину роста неравенства доходов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.