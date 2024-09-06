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Упорство и активность: секрет долголетия по версии московских старожилов

Советы московских пенсионеров для долголетия: от отказа от вредных привычек до зарядки
1:50
Здоровье

Москва теперь в числе лидеров по продолжительности жизни в России наряду с Дагестаном и Ингушетией. В этих регионах люди в среднем живут более 79 лет.

Советы московских пенсионеров для долголетия: от отказа от вредных привычек до зарядки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

88-летняя Антонина Андреевна Корнева считает, что москвичи и кавказцы отличаются своим образом жизни: "В Москве мы постоянно в движении, учим языки, танцуем и гуляем. Мы полны энергии, что и помогает нам жить дольше".

82-летняя Галина Кондратьевна Макарова добавляет: "Отказ от вредных привычек и интересное занятие — вот ключи к долголетию. Я нашла утешение и новых друзей в проекте "Московское долголетие" после того, как осталась одна".

Исследование Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова показало, что позитивный настрой и активный образ жизни являются важными факторами долголетия. В Москве проект "Московское долголетие" предлагает множество возможностей для пожилых людей: занятия иностранными языками, танцами, спортом, художественными курсами и даже сапсерфингом.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов подчёркивает: "В Москве создана целая экосистема для пожилых людей, где они могут активно участвовать в жизни города, находить единомышленников и заниматься любимыми хобби".

Для продления жизни важно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Качественный ночной сон.
  2. Сбалансированное питание.
  3. Отказ от вредных привычек.
  4. Регулярная физическая активность.
  5. Контроль за своим здоровьем через диспансеризацию и профосмотры.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
 

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района. Образована 19 января 1921 года как автономная республика в составе РСФСР. Столица — город Махачкала.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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