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В России растёт угроза птичьего гриппа — что нужно знать

Роспотребнадзор предупреждает о высоком риске птичьего гриппа
0:57
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает о высоком риске распространения птичьего гриппа в России. Об этом рассказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Роспотребнадзор предупреждает о высоком риске птичьего гриппа
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Попова указала, что в 2023 году и в начале 2024 года было зафиксировано значительное увеличение случаев птичьего гриппа. Она подчеркнула важность прививок для всех, чья работа связана с птицами, включая владельцев частных хозяйств.

В этом эпидемиологическом сезоне в России планируется использование обновлённой вакцины, которая обеспечит защиту не только от птичьего гриппа, но и от других штаммов гриппа, которые могут передаваться между видами.

Ранее, в июне, Роберт Редфилд, экс-директор CDC США, высказывался о вероятности пандемии птичьего гриппа, однако не уточнил сроки её возникновения.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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