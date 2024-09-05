Грипп в России: как обновлённая вакцина поможет избежать последствий

В РФ стартовала вакцинация от гриппа: кто и когда получит прививку

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, объявила о запуске национальной кампании по вакцинации против гриппа на Восточном экономическом форуме.

Фото: dvidshub.net by Жаклин Перес Ривера, PDM

"Сегодня мы официально начинаем прививочную кампанию от гриппа для всех граждан страны", — сообщила Попова.

Она уточнила, что вакцина уже доставлена в регионы. В этом году один из компонентов вакцины был обновлён для защиты от гриппа A H3N2, в то время как антигены для гриппа A (H1N1) и гриппа B остались неизменными.

Планируется, что прививки будут сделаны до 60% всего населения и как минимум 75% людей из групп риска. Это должно помочь уменьшить экономические последствия от гриппа, который в прошлом году нанёс ущерб в размере 9 миллиардов рублей. Эта сумма включает затраты на борьбу с инфекцией, лечение, а также расходы из-за временной нетрудоспособности.

Попова добавила, что оптимальное время для вакцинации — с сентября по ноябрь. Прививку следует делать за 2-3 недели до начала сезонного роста заболеваемости, чтобы иммунитет успел выработаться.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний. Успешная вакцинация приводит к иммунизации. Понятия «вакцинация» и «иммунизация» на практике часто используются взаимозаменяемо, однако вакцинация подразумевает лишь процесс введения вакцины, в то время как под иммунизацией понимают как процесс введения вакцины, так и последующий процесс формирования иммунитета от соответствующего заболевания. Вакцинация является простым, эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных болезней до контакта с их возбудителем, а механизм действия сводится к задействованию естественных защитных механизмов организма. Вакцинация также представляет собой стратегию, позволяющую контролировать, сдерживать, устранять и искоренять распространённые заболевания, являясь при этом одной из наиболее экономичных мер общественного здравоохранения (затраты на вакцинацию меньше, нежели затраты на лечение в случае её отсутствия).





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