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Раскрыты отличия FLiRT — особо заразного варианта коронавирусной инфекции

FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов
1:34
Здоровье » Здоровье и профилактика

К осени ближе начала ухудшаться статистика заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Всё чаще встречается новый его вариант под названием FLiRT. Подробности изданию "Вести Подмосковья" раскрыл врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

"Новый штамм коронавирусной инфекции под названием FliRT — один из вариантов омикрона, в России официально зарегистрирован 22 мая. Он очень заразен, демонстрирует устойчивость к иммунному ответу — ряд мутаций позволяют обходить иммунную защиту", — объяснил специалист.

Клиническая картина крайне разнообразна. В числе "традиционных" симптомов — высокая температура тела (38 °C и выше), кашель, боль в горле, заложенность носа, головная боль, повышенная утомляемость, одышка.

"Для штамма "флирт" потеря обоняния нехарактерна. При этом заразившиеся нередко жалуются на сильную боль в груди, ломоту во всём теле, боль в мышцах", — добавил врач.

FliRT не опаснее других версий коронавируса, но несёт всё те же риски — воспаление лёгких, постковидный синдром, также он опасен для людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни сердца и почек.

Собеседник издания посоветовал избегать скопления людей, проветривать помещения, мыть руки, а также поддерживать иммунитет правильным рационом питания с овощами и фруктами и режимом сна.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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