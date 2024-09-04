Раскрыты отличия FLiRT — особо заразного варианта коронавирусной инфекции

FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

К осени ближе начала ухудшаться статистика заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Всё чаще встречается новый его вариант под названием FLiRT. Подробности изданию "Вести Подмосковья" раскрыл врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

"Новый штамм коронавирусной инфекции под названием FliRT — один из вариантов омикрона, в России официально зарегистрирован 22 мая. Он очень заразен, демонстрирует устойчивость к иммунному ответу — ряд мутаций позволяют обходить иммунную защиту", — объяснил специалист.

Клиническая картина крайне разнообразна. В числе "традиционных" симптомов — высокая температура тела (38 °C и выше), кашель, боль в горле, заложенность носа, головная боль, повышенная утомляемость, одышка.

"Для штамма "флирт" потеря обоняния нехарактерна. При этом заразившиеся нередко жалуются на сильную боль в груди, ломоту во всём теле, боль в мышцах", — добавил врач.

FliRT не опаснее других версий коронавируса, но несёт всё те же риски — воспаление лёгких, постковидный синдром, также он опасен для людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни сердца и почек.

Собеседник издания посоветовал избегать скопления людей, проветривать помещения, мыть руки, а также поддерживать иммунитет правильным рационом питания с овощами и фруктами и режимом сна.