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Лор рассказал, какие заболевания может спровоцировать частое использование наушников

Лор Зайцев: частое использование наушников вызывает наружный диффузный отит
1:37
Здоровье

Бесконтрольное использование наушников может стать причиной возникновения наружного диффузного отита и снижения слуха вплоть до полной его потери.

Лор Зайцев: частое использование наушников вызывает наружный диффузный отит
Фото: commons.wikimedia.org by Darekm135, CC BY-SA 3.0

Стало известно, что при использовании накладных наушников никакой опасности серообразования они не создадут. Это объясняется тем, что они только лишь прижимаются к ушной раковине. Однако, невзирая на такое преимущество данного вида наушников, прибор всё равно вызывает проблемы, поскольку воспрепятствует кислородизации или оксидизации канала, соединяющего среднее и наружное ухо. В итоге это запускает целую цепочку усложнений, которые вполне могут привести к такому обширному воспалительному поражению наружного слухового прохода, как наружный диффузный отит.

Как заявил NewsInfo.Ru руководитель клиники Доктора Зайцева и ведущий телеканала "Доктор" Владимир Зайцев, наушники провоцируют ухудшение слуха. Так происходит, когда человек часто и продолжительное время слушает какую-либо музыку. В будущем это может привести к такой форме снижения слуха, при которой разрушаются какие-то из участков звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, как сенсоневральная тугоухость.

Помимо этого, при применении наушников, которые вставляются непосредственно в ушную раковину, человек на постоянной основе будет проталкивать серные массы вглубь. Провокация экземы и слущенный эпидермис также могут стать последствиями от взаимодействия с электроакустическими преобразователями.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός — ухо и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.

Нейросенсо́рная тугоухость (синонимы: перцептивная тугоухость, сенсоневральная тугоухость (англ. sensorineural hearing loss) — это потеря слуха, вызванная поражением звуковоспринимающего аппарата: структур внутреннего уха, преддверно-улиткового нерва (VIII), или центральных отделов слухового анализатора (в стволе и слуховой коре головного мозга).

Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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