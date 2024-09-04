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Учёные оценили реальный вред ультраобработанных продуктов — и получили неожиданный результат

В Гарварде выявили два приводящих к инсультам вида ультраобработанных продуктов
2:20
Здоровье » Здоровье и профилактика

Только два вида ультраобработанных продуктов оказались по-настоящему вредными для здоровья, установили учёные из Гарварда. Об их исследовании, опубликованном в авторитетном журнале Lancet, пишет Daily Mail во вторник.

В Гарварде выявили два приводящих к инсультам вида ультраобработанных продуктов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Масштабным метаанализом доказана корреляция между употреблением сладких напитков и мясопродуктов, таких как ветчина или бекон, и повышенным риском сердечных приступов и инсультов. Другие же ультраобработанные продукты питания (УПП), например, йогурт, цельнозерновой хлеб и солёные закуски, — напротив, даже немного снижают этот риск.

К УПП относят продукты, содержащие ингредиенты, которые вы не найдёте в кухонном шкафу, например, неизвестные красители, подсластители и консерванты.

Ещё одним критерием считается слишком большое количество жира, соли и сахара в каждом продукте.

По таким признакам в ультраобработанные можно записать очень многие продукты, продающиеся в супермаркетах, такие как сухие завтраки и расфасованный хлеб, потому что часто они содержат дополнительные ингредиенты — эмульгаторы, искусственные ароматизаторы и подсластители, а не просто муку, соль, дрожжи и воду.

По результатам трёх анкетирований десятков тысяч людей, имевших в анамнезе сердечно-сосудистые диагнозы или завышенный индекс массы тела, установлено: употребление большого количества сладких и искусственно подслащённых напитков, а также обработанного мяса, например, сосисок, бекона и хот-догов, связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в отношении хлеба, сухих завтраков, йогурта, молочных десертов и солёных закусок показана обратная связь.

Кардиопротективные свойства цельнозернового хлеба и ферментированного йогурта оказались настолько велики, что компенсируют избыточные количества насыщенных жиров и добавленного сахара.

Классификация УПП нуждается в пересмотре, уверен диетолог Гюнтер Кюнле, профессор из Университета Рединга. "Большая проблема в том, что слишком много продуктов питания классифицируются как ультрапереработанные", — пояснил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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