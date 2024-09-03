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Специалист предостерёг об опасности антибактериального мыла

Специалист Панов: антибактериальное мыло может негативно повлиять на работу щитовидной железы
1:31
Здоровье

Регулярное использование антибактериального мыла может негативно сказаться на функции щитовидной железы, привести к развитию экземы и других заболеваний, об этом в разговоре с "Лентой.ру" предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

Специалист Панов: антибактериальное мыло может негативно повлиять на работу щитовидной железы
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

По словам специалиста, основными ингредиентами антибактериального мыла являются триклозан и триклокарбан. Эти вещества эффективно воздействуют на клеточные мембраны патогенных бактерий, разрушая их и предотвращая их размножение. Однако разрушаются не только патогенные, но и полезные микроорганизмы, которые содержатся в естественной микрофлоре человека и необходимы организму, как объяснил Панов.

Это, по словам химика, может привести к возникновению экземы, псориаза и атопического дерматита. Он также добавил, что ряд исследований показал: триклозан влияет на уровень тестостерона и функцию щитовидной железы, что может негативно отражаться на гормональном балансе.

"Опасен и рост резистентности к антибиотикам: бактерии, подвергающиеся постоянному воздействию антибактериальных веществ, со временем мутируют и становятся устойчивыми. В результате многие инфекции, в том числе смертельно опасные, трудно поддаются лечению, и это приводит к росту летальных исходов различных заболеваний", — резюмировал Алексей Панов.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).

Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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