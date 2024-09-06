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Не ошибитесь с выбором глюкометра: как выбрать лучший прибор для себя

Параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе глюкометра
1:12
Здоровье

Глюкометр — это важный инструмент для людей с сахарным диабетом, позволяющий измерять уровень сахара в крови. Но как выбрать подходящее устройство? Вот что стоит учесть.

Параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе глюкометра
Фото: commons.wikimedia.org by Erik1980, CC BY-SA 3.0

На что обратить внимание при покупке глюкометра:

Во-первых, важно учитывать возраст и личные предпочтения пользователя. Если глюкометр предназначен для пожилого человека, выбирайте устройство с крупным экраном и большими тест-полосками, которое легко использовать. Для молодого активного человека подойдут компактные и быстрые модели.

Если вы хотите, чтобы глюкометр был незаметным, обратите внимание на устройства, которые выглядят как флешки или плееры. Существуют также модели с голосовым управлением, которые будут полезны слабовидящим людям.

При покупке проверьте, чтобы тест-полоски были доступны по цене и легко найти их в аптеках. Убедитесь также, что прибор сертифицирован и зарегистрирован в вашей стране.

Как проверить точность глюкометра

Для проверки точности измерений сделайте три последовательных теста. Отклонение между результатами не должно превышать 5-10%.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.
 

Глюко́метр — прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т. п.).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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