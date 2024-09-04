Пять лучших круп для здорового питания

Чем полезны полба, гречка и киноа

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крупы играют ключевую роль в нашем рационе, предоставляя медленные углеводы, которые не только дарят ощущение сытости, но и не перегружают организм лишними калориями. В этом списке полезных злаков выделяются несколько особенных вариантов:

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Полба, грубая разновидность пшеницы, обладает богатым составом: клетчатка, железо, жирные кислоты и витамины группы В делают её ценным продуктом для здоровья.

Гречка, в свою очередь, заслуживает особого внимания. Она не вызывает аллергию, не содержит глютен и легко готовится. К тому же гречка не требует химических обработок при выращивании, что делает её экологически чистым выбором.

Булгур, напоминающий смесь кускуса и риса, тоже входит в список полезных круп. Он богат витаминами В, К, Е, бета-каротином и микроэлементами, а готовят его из сушёной дроблёной пшеницы твёрдых сортов.

Щирица — ещё один интересный продукт. Из её семян делают отруби, крахмал, муку и масло. Щирица богата белком и аминокислотами, такими как лизин, а также содержит сквален, который улучшает состояние кожи.

Киноа особенно ценится вегетарианцами за высокое содержание белка. Эта культура также содержит фосфор, железо, кальций и около 20 видов аминокислот.

Овсянка, особенно из неочищенных зёрен овса, является важной частью рациона благодаря высокому содержанию витаминов и клетчатки, несмотря на более длительный процесс приготовления.

Ячка, сделанная из ячменя, полезна при избыточном весе и содержит много фосфора. По вкусу она напоминает перловку и служит отличной альтернативой.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой C x (H 2 O) y , формально являясь соединениями углерода и воды.





Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. По мнению многих специалистов данное определение является наиболее верным.



