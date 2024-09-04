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Пять лучших круп для здорового питания

Чем полезны полба, гречка и киноа
1:51
Здоровье

Крупы играют ключевую роль в нашем рационе, предоставляя медленные углеводы, которые не только дарят ощущение сытости, но и не перегружают организм лишними калориями. В этом списке полезных злаков выделяются несколько особенных вариантов:

Чем полезны полба, гречка и киноа
Фото: flickr.com by IRRI Images, CC BY 2.0
  • Полба, грубая разновидность пшеницы, обладает богатым составом: клетчатка, железо, жирные кислоты и витамины группы В делают её ценным продуктом для здоровья.
  • Гречка, в свою очередь, заслуживает особого внимания. Она не вызывает аллергию, не содержит глютен и легко готовится. К тому же гречка не требует химических обработок при выращивании, что делает её экологически чистым выбором.
  • Булгур, напоминающий смесь кускуса и риса, тоже входит в список полезных круп. Он богат витаминами В, К, Е, бета-каротином и микроэлементами, а готовят его из сушёной дроблёной пшеницы твёрдых сортов.
  • Щирица — ещё один интересный продукт. Из её семян делают отруби, крахмал, муку и масло. Щирица богата белком и аминокислотами, такими как лизин, а также содержит сквален, который улучшает состояние кожи.
  • Киноа особенно ценится вегетарианцами за высокое содержание белка. Эта культура также содержит фосфор, железо, кальций и около 20 видов аминокислот.
  • Овсянка, особенно из неочищенных зёрен овса, является важной частью рациона благодаря высокому содержанию витаминов и клетчатки, несмотря на более длительный процесс приготовления.
  • Ячка, сделанная из ячменя, полезна при избыточном весе и содержит много фосфора. По вкусу она напоминает перловку и служит отличной альтернативой.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой Cx(H2O)y, формально являясь соединениями углерода и воды.
 

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. По мнению многих специалистов данное определение является наиболее верным.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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