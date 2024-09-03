Кардиолог рассказала, как сохранить здоровье сосудов после 50 лет

Врач Шарина: для сохранения здоровья сосудов важно отказаться от вредных привычек

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания здоровья сосудистой системы после 50 лет, необходимо исключить вредные привычки, утверждает врач-кардиолог Алина Шарина в интервью "Вечерней Москве". По её словам, регулярная физическая активность также играет ключевую роль в этом процессе.

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"Ведение здорового образа жизни, отказ от курения и алкоголя способствует сохранению здоровья. Не стоит забывать, что курение увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта", — уточнила врач.

Физическая активность способствует улучшению циркуляции крови и укреплению стенок сосудов, что, в свою очередь, снижает вероятность развития инфаркта миокарда. Кардиолог рекомендует аэробные упражнения, такие как езда на велосипеде, ходьба и плавание, с продолжительностью не менее 150-300 минут в неделю при умеренной интенсивности или 75-150 минут в неделю при интенсивных тренировках.

Врач подчёркивает, что уменьшение потребления соли, насыщенных жиров и трансжиров снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется придерживаться принципа "гарвардской тарелки" в питании, обеспечивая достаточное количество овощей и фруктов в рационе.

"Крайне важен и режим сна. Качественный сон помогает организму восстанавливаться и снижает уровень стресса, который негативно сказывается на состоянии сосудов", — отметила Алина Шарина.

Специалист заключает, что раннее выявление сердечно-сосудистых патологий возможно благодаря регулярным медицинским осмотрам, контролю артериального давления, а также мониторингу уровня холестерина и глюкозы в крови.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.



Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C 6 H 12 O 6 — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

