Осенний иммунитет: что нужно знать

Важные советы по укреплению иммунной системы осенью

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подготовка к осенне-зимнему сезону требует комплексного подхода. Вот советы, которые помогут укрепить здоровье и снизить риск простудных заболеваний:

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Во-первых, стоит пересмотреть свой рацион и включить в него больше овощей и фруктов. Особенно полезны продукты, богатые витамином С, такие как цитрусовые, квашеная капуста, листья салата и ягоды.

Кроме того, важно следить за уровнем витаминов группы В, которые играют ключевую роль в поддержке иммунной системы. Не менее значим цинк, содержащийся в мясе, семенах и орехах, и селен, который можно найти в яйцах и рыбе.

Одной из самых действенных мер профилактики является вакцинация. Прививка рекомендуется как взрослым, так и детям, однако перед этим обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой. Осень — переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня, и постепенно понижается температура окружающей среды.



Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний. Успешная вакцинация приводит к иммунизации. Понятия «вакцинация» и «иммунизация» на практике часто используются взаимозаменяемо, однако вакцинация подразумевает лишь процесс введения вакцины, в то время как под иммунизацией понимают как процесс введения вакцины, так и последующий процесс формирования иммунитета от соответствующего заболевания. Вакцинация является простым, эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных болезней до контакта с их возбудителем, а механизм действия сводится к задействованию естественных защитных механизмов организма. Вакцинация также представляет собой стратегию, позволяющую контролировать, сдерживать, устранять и искоренять распространённые заболевания, являясь при этом одной из наиболее экономичных мер общественного здравоохранения (затраты на вакцинацию меньше, нежели затраты на лечение в случае её отсутствия).



