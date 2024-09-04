Как грязная кофемашина может стать источником менингита

Почему важно устраивать регулярную чистку кофемашины

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важно регулярно и тщательно мыть кофемашину, чтобы избежать опасных последствий. В грязных кофемашинах могут обитать микроорганизмы, способные вызвать менингит. Это подчёркивает необходимость внимательной очистки, сушки и дезинфекции устройства.

Фото: unsplash.com by Росс Варретт, PDM

Кофемашина, установленная в офисе или другом общественном месте, часто используется непрерывно, и не всегда сотрудники уделяют должное внимание её чистке. В результате в аппарате могут развиваться кокки, плесень, ацинетобактеры, грибки, бациллы и дрожжи.

Микробы предпочитают влажные участки машины, такие как места скапливания кофейной гущи и резервуары для молока, где условия наиболее благоприятны для их размножения. Эти бактерии могут выживать при температуре до 96 °С, что соответствует температуре, до которой нагреваются элементы устройства. По словам биологов, в кофемашинах могут размножаться даже энтерококки, вызывающие менингит — серьёзное заболевание.

Поэтому рекомендуется регулярно промывать, сушить и дезинфицировать все элементы кофемашины.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.





Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга. Различают лептоменингит — воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек, и пахименингит — воспаление твёрдой мозговой оболочки. В клинической практике под термином «менингит» обычно подразумевают воспаление мягкой мозговой оболочки, которое диагностируется чаще других. Менингит возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса. Наиболее часто встречающиеся симптомы менингита — головная боль, ригидность затылочных мышц одновременно с лихорадкой, изменённым состоянием сознания и чувствительностью к свету (фотофобией) или звуку. Иногда, особенно у детей, могут быть только неспецифические симптомы, такие как раздражительность и сонливость.



