Как нехватка витамина С разрушает ваше здоровье

Чем опасен недостаток витамина С

Витамин С — важнейший элемент, который организм человека получает только извне, однако его значение трудно переоценить. Дерматолог Сюзанна Байрамова подчеркнула, что этот витамин необходим для поддержания полноценной работы иммунной системы, а также для синтеза коллагена, который отвечает за эластичность кожи и помогает заживлению ран.

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Недостаток витамина С может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Одним из наиболее опасных заболеваний, связанных с его дефицитом, является цинга. Это болезнь, при которой начинают кровоточить десны, выпадают зубы, ослабляются кости и соединительные ткани.

Кроме того, при нехватке витамина С человек становится более уязвимым к инфекциям, раны заживают медленнее, ухудшается состояние кожи и волос, обостряются сердечно-сосудистые заболевания, ослабляется костная ткань и возрастает риск развития онкологических заболеваний.

Для того, чтобы обеспечить организм достаточным количеством витамина С, важно включать в рацион продукты, богатые этим витамином. Среди них дерматолог выделяет цитрусовые, ягоды, брокколи, зелёный перец, шпинат и капусту.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом. Биологически активен (способен участвовать в биохимических процессах) только один из изомеров — L-аскорбиновая кислота, называемая также витамином C (читается как витамин Ц, поскольку С в данном контексте латинская буква). Витамин С в природе содержится во многих фруктах и овощах.





Цинга́ (пол. dzięgna; синоним скорбу́т, лат. scorbutus) — болезнь, вызываемая недостатком витамина C (аскорбиновая кислота), который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.



