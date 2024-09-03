Врач перечислила продукты, которые ухудшают работу поджелудочной железы

Врач Васильева: трансжиры негативно влияют на работу поджелудочной железы

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь и трансжиры, такие как маргарин, жирные кондитерские изделия, мороженое, чипсы, масло для фритюра и продукты, приготовленные с его использованием, вредят поджелудочной железе. Об этом Life сообщила врач-гастроэнтеролог и гепатолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Наталья Васильева.

Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales, PDM

Она пояснила, что поджелудочная железа вырабатывает ферменты для переваривания пищи, а также инсулин и глюкагон, которые контролируют уровень глюкозы в крови. Однако некоторые вещества могут нарушать её функционирование.

"В первую очередь это алкоголь, который способен вызывать спазм протоков поджелудочной железы, что приводит к нарушению оттока ее секрета и развитию воспаления в ней, а также внутрипротоковых камней, что в конечном итоге называется панкреатитом", — предупредила врач.

По словам Натальи Васильевой, трансжиры способствуют чрезмерной выработке пищеварительных ферментов и могут вызвать воспаление в поджелудочной железе. Также негативно на орган влияет переработанное мясо с консервантами, включая консервы, копчености, колбасы и сардельки, добавила эксперт.

Уточнения

Трансжиры́ (трансизомéры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».



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