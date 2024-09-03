В России наблюдается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

В России возросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России с 26 августа по 1 сентября выросла на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом до 26 числа, а COVID-19 — на 20%. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Роспотребнадзора.

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Уточняется, что 35% случаев инфицирования гриппом и ОРВИ пришлось на Москву и область, а также Санкт-Петербург.

В связи с ростом заболеваемости в Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения правил личной гигиены. Рекомендуется мыть руки, проветривать и поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещениях, а также избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфицирования.

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Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.



О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.



COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме.

