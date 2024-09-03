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Эндокринолог рассказал, кому он не рекомендует есть суп

Эндокринолог не рекомендует людям с лишним весом есть суп
2:09
Здоровье

С детства нас приучают к супу: кто-то его обожает, кто-то — не переносит. Но что на самом деле думают врачи о его необходимости в ежедневном рационе?

Эндокринолог не рекомендует людям с лишним весом есть суп
Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, PDM

Врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по реабилитации спортсменов и диетолог Алексей Калинчев поделился своим мнением по этому вопросу. Он отметил, что суп часто рекомендуется детям. Врач напомнил о клинических наблюдениях, которые показывают, что когда ребенок или взрослый человек ест суп на обед, это способствует улучшению пищеварения.

У большинства людей, начиная с школьного возраста, есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, объяснил Калинчев. С его слов, гастрит и панкреатит часто переходят в хроническую форму, сопровождаясь периодическими обострениями. При регулярном употреблении супа, обострения происходят реже, а общее самочувствие улучшается. Супы особенно полезны для профилактики и лечения этих заболеваний.

Однако Калинчев также отметил, что суп не рекомендован людям с лишним весом или ожирением.

"Если у человека лишний вес или ожирение, то суп, наоборот, ему мешает. Я как врач не рекомендую людям с лишним весом есть суп", — добавил Калинчев в разговоре с Радио 1.

Специалист объяснил, что суп не обеспечивает полноценного питания и создает ложное чувство сытости, похожее на то, как если бы человек выпил воды вместо полноценного питания. Это может привести к недоеданию важных питательных веществ и частым перекусам.

В то же время детям и людям с обострениями желудочно-кишечных заболеваний суп полезен, отметил гастроэнтеролог. Но когда мамы и бабушки заставляют детей есть суп, это может вызвать у них отвращение к этому блюду, напомнил диетолог. Калинчев подчеркнул, что важно соблюдать меру: приучать детей к супу следует осторожно, чтобы не вызвать у них негативное отношение к этому полезному блюду.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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