13-летняя девочка ковырялась в мозге пациента во время операции с согласия мамы-хирурга

Нейрохирург из Грацской университетской клиники в Австрии предоставила своей дочери возможность поработать с дрелью во время операции на мозге.
Женщина не только допустила 13-летнюю дочь в операционную, но и позволила ей сверлить череп мужчины, доставленного на хирургическое вмешательство.
Как сообщает argumenti.ru, о данном инциденте стало известно благодаря другим членам медицинской команды, которые восприняли действия руководителя с недоумением. В социальных сетях возникла буря обсуждений, и многие предполагают, что в Австрии подрастает настоящий специалист по сверлению мозга.
Однако о наличии какой-либо связи между врачом и пациентом информация отсутствует.
Этот случай привлёк внимание и поднял серьезные вопросы об этике и профессионализме в медицине.
Хирурги́ческая опера́ция хирурги́ческое вмеша́тельство или операти́вное вмеша́тельство (от др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа и лат. operatio — работа, действие) — комплекс воздействий на ткани или органы человека (или животного), проводимых врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый для спасения жизни человека с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.
Нейрохирургия — раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему. Врач, специализирующийся в области нейрохирургии, — нейрохирург.
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