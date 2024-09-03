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13-летняя девочка ковырялась в мозге пациента во время операции с согласия мамы-хирурга

Доктор-нейрохирург позволила дочери поковыряться в мозге пациента
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Здоровье

Нейрохирург из Грацской университетской клиники в Австрии предоставила своей дочери возможность поработать с дрелью во время операции на мозге.

Доктор-нейрохирург позволила дочери поковыряться в мозге пациента
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, CC0

Женщина не только допустила 13-летнюю дочь в операционную, но и позволила ей сверлить череп мужчины, доставленного на хирургическое вмешательство.

Как сообщает argumenti.ru, о данном инциденте стало известно благодаря другим членам медицинской команды, которые восприняли действия руководителя с недоумением. В социальных сетях возникла буря обсуждений, и многие предполагают, что в Австрии подрастает настоящий специалист по сверлению мозга.

Однако о наличии какой-либо связи между врачом и пациентом информация отсутствует.

Этот случай привлёк внимание и поднял серьезные вопросы об этике и профессионализме в медицине.

Уточнения

Хирурги́ческая опера́ция хирурги́ческое вмеша́тельство или операти́вное вмеша́тельство (от др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа и лат. operatio — работа, действие) — комплекс воздействий на ткани или органы человека (или животного), проводимых врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый для спасения жизни человека с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.

Нейрохирургия — раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему. Врач, специализирующийся в области нейрохирургии, — нейрохирург.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ходневич Андрей
Занимается диагностикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы.
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