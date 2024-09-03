Хирурги Хабаровска используют новую систему оперативного лечения

Хабаровские хирурги за одну операцию устраняют у пациента сразу несколько патологий

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий уровень квалификации специалистов уронефрологического центра КГБУЗ "Краевая клиническая больница" имени профессора С. И. Сергеева и современное оборудование позволяют врачам устранять сразу несколько патологий во время одной операции, что повышает эффективность лечения и сокращает время восстановления для пациентов.

Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Один из показательных примеров — операция пациенту с рядом урологических проблем: камнями в обеих почках, камнем в правом мочеточнике, раком мочевого пузыря и аденомой простаты.

Благодаря слаженной работе команды специалистов, за одну операцию удалось устранить четыре из пяти патологий. Врачи успешно удалили камни из правой почки и мочеточника, а также решили проблемы с аденомой простаты и раком мочевого пузыря. Дополнительно пациенту установили специальный катетер, который ускорит восстановление прооперированной почки. На следующем этапе врачи удалят оставшийся камень из другой почки, пишет transsibinfo.com.

Руководитель уронефрологического центра больницы Александр Миллер заметил, что подобная комплексная операция становится огромным плюсом для пациентов, в частности, тех, которые проживают в отдалённых районах края.

Проведение сразу нескольких операций за один раз уменьшает время, проводимое пациентом в стационаре, а также делает нагрузку на его организм меньше.

"Благодаря комбинированному подходу уменьшается необходимость в повторных вмешательствах, что сокращает время, проведённое под наркозом. Наркоз всегда связан с определёнными рисками, и сокращение его продолжительности способствует более безопасному исходу операции и восстановлению пациента. Это настоящий прорыв для региональной медицины", — добавил Миллер.

Уточнения

Хиру́рг (др.-греч. χείρ «рука (кисть)» + ἔργον «работа, действие») — врач-специалист, получивший подготовку по методам диагностики и хирургического лечения заболеваний и травм.

Хирурги могут быть врачами, стоматологами, подологами (в России стоматология и хироподия являются врачебными специальностями) или ветеринарами.

Сейчас всё больший интерес вызывает роботизированная хирургия.



Хирурги́ческая опера́ция хирурги́ческое вмеша́тельство или операти́вное вмеша́тельство (от др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа и лат. operatio — работа, действие) — комплекс воздействий на ткани или органы человека (или животного), проводимых врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый для спасения жизни человека с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.



Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Хабаровского края.

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