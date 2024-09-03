Названы болезни, которые превратят ваш язык в географическую карту, нарисовав на нём континенты

Сифилис может нарисовать на языке географическую карту, предупредила врач Лепилова

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Географический язык — это симптом, когда из-за отторжения слизистой оболочки языка на нём появляются пятна, напоминающие континенты. Врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова рассказала URA.RU, от чего это может быть.

Фото: Freepik by freepik, PDM

"Географический язык — это симптом, для которого характерно выраженное отторжение ткани слизистой оболочки языка, что приводит к образованию на его поверхности пятен различной формы и размера, внешне напоминающих континенты географической карты", — пояснила она.

Обычно это не сопровождается сильными неприятными ощущениями. Возможно покалывание, изменение вкуса и проблемы с дикцией.

"Появление этого симптома может быть связано с наличием инфекционных заболеваний — допустим, гриппа, сифилиса, глистных инвазий; некоторых нарушений работы желудочно-кишечного тракта", — добавила собеседница издания.

Превращение языка в географический требует обращения к специалисту, который должен установить причину. Лечение заключается в её устранении. Иногда могут быть назначены диета, антисептические полоскания или обезболивающие средства.

Уточнения

Географический язык (десквамативный глоссит, доброкачественный мигрирующий глоссит, эксфолиативный глоссит) — воспалительное заболевание, проявляющееся поражениями на спинке языка и по его бокам.

