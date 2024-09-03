Как добиться сокращения потребности во сне, как у японца, который спит по 30 минут в день

Недостаток сна сокращает жизнь на 10-15 лет, предупредил биолог Владимир Дорохов

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Житель префектуры Хиого на западе Японии Дайсукэ Хори спит по 30 минут в сутки, пишет South China Morning Post. Такого результата 40-летний японец добивался постепенно, за 12 лет, для того чтобы "удвоить" свою жизнь, высвободив в ней время, отводившееся сну.

Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

"Если эти данные у него отмечены в лаборатории сна, то есть он, допустим, в течение нескольких суток обследовался в лаборатории сна, где было записано, что он спит только полчаса, то это, в принципе, возможно. Но, конечно, это очень редкий случай. Но такие случаи иногда бывают", — прокомментировал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН доктор биологических наук Владимир Дорохов.

Потребность в отдыхе для мозга и тела заложена эволюционно, объяснил он "Правде.Ру". Именно поэтому продолжительность и время сна различаются у разных животных. "Мы привыкаем к эволюции Земли, и разные животные по-разному приспосабливаются. То, что мы спим ночью, — это редкий случай, на самом деле. Многие животные спят понемногу, но круглые сутки. Или, наоборот, кто-то спит немного, а всё время бодрствует", — заметил биолог.

Он исключил возможность кардинального сокращения потребностей во сне.

"Если человек спит определённое время, то можно сократить за счёт улучшения качества сна. Не все люди спят оптимально. Допустим, человек спит семь часов. Если при каких-то условиях он эту норму может выдержать при меньшем количестве — это тренироваться нужно, приспосабливаться — то это возможно. Но вот так, чтобы человек спал семь часов, а потом стал спать четыре часа, — он, конечно, будет меньше спать, но это укоротит его жизнь. Работы, которые на большом количестве людей, показали, что люди, которые спят меньше шести часов, — у них укорачивалась жизнь на 10-15 лет", — сообщил собеседник издания.

Слегка уменьшить ежедневную продолжительность сна можно — тренировками. "Не просто, что я хочу меньше спать. Нет. Нужно больше гулять, больше двигаться. Нужно на какую-то другую стадию уйти, не обычную нашу жизнь, а как-то иначе себя вести. Это не просто, на самом деле", — заключил он.