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Эксперт рассказал, какие продукты повышают риск возникновения инсульта

Кетчуп и пирожные повышают риск возникновения инсульта — эксперт
Здоровье

Доктор медицинских наук Владимир Попов заявил, что газированные напитки, пирожные, кетчуп и некоторые другие продукты могут увеличивать риск возникновения инсульта. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Кетчуп и пирожные повышают риск возникновения инсульта — эксперт
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

По словам эксперта, для здоровья опасно частое употребление продуктов, которые содержат большое количество соли и сахара.

"Соль повышает кровяное давление, а сахар и насыщенные жиры способствуют развитию хронического воспаления и атеросклеротического повреждения сосудов. Поэтому лучше ограничить в рационе количество сладких газированных напитков, тортов, пирожных, готовых десертов, майонеза, кетчупа, различных заправок для салатов, а также белого хлеба и пакетированных соков. Частое потребление этих продуктов существенно увеличивает риск возникновения инсульта", — сообщил Владимир Попов.

Он добавил, что также следует с осторожностью относиться к употреблению полуфабрикатов и фастфуда. Специалист порекомендовал придерживаться "средиземноморской" диеты. Согласно ей, человек должен есть большое количество овощей, фруктов, рыбы, бобовых и молочных продуктов, а также оливковое масло и орехи. 

Ранее Pravda.Ru писала о полезном рационе питания, который подходит под скромный бюджет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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