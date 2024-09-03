Раскрыта вся правда о мутировавших супербактериях в ранах украинских военных: ждать ли человечеству новой пандемии

Микробиолог Супотницкий: супербактерии в ранах бойцов ВСУ безопасны для здоровых людей

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У военных, получивших ранения в боевых действиях на Украине и обследованных в Лондоне, всё чаще находят мутировавшие супербактерии, устойчивые к самым сильным антибиотикам, пишет The Times. Газета назвала это явление "скрытой пандемией".

Фото: Сайт президента Украины is licensed under public domain

Журналисты, как водится, раздули сенсацию, прокомментировал микробиолог, кандидат биологических наук, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий.

"Что значит супербактерия устойчивая? Супербактерия — это чисто журналистский термин. В мире много очень устойчивых бактерий. В данном случае в этом ничего нового нет. Обычно люди ослабленные с ожогами, которым не вовремя оказывается медицинская помощь, — в условиях войны это практически невозможно — могут получать самые разнообразные инфекции. Ничего такого нет необычного", — объяснил он "Правде.Ру".

"Просто на примере вот этих раздутых эпидемий типа птичьего гриппа, свиного гриппа, ковида и различных фильмов типа "Вирус" вас приучили к этой мысли: раз вспыхнула эпидемия, срочно нужно вакцинироваться. Потом всё оказывается пшиком", — добавил собеседник издания.

"Вот эти бактерии, которые устойчивы к антибиотикам, часто встречаются в окружающей среде. Они сами по себе маловирулентны. Они обычно у здоровых людей, у крепких не вызывают инфекцию, — успокоил он. — У людей ослабленных они вызывают. Но это не эпидемический какой-то процесс — это просто состояние их клиник, где не ведётся борьба с внутрибольничной инфекцией, не более того".

"Антибиотикорезистентность — это серьёзная проблема, — признал специалист. — Но надо понимать, что многое зависит от врачей, которые занимаются лечением этих больных".

"Я думаю, что у нас появление новых антибиотиков в последние лет 20 уже подошло к пределу. Более новые антибиотики — и более токсичные. Я думаю, что нужно использовать различные другие способы — бактериофаги, дренаж, допустим, для выпуска гноя, своевременная хирургическая обработка раны. Эти способы известны давно, их нельзя сбрасывать со счетов", — заключил Супотницкий.

Уточнения

Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микробы развивают механизмы, которые защищают их от воздействия противомикробных препаратов. Антибио́тикорезисте́нтность (от антибиотик и резистентность) — это частный случай устойчивости к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам. Устойчивые микробы труднее лечить, требуются более высокие дозы или альтернативные лекарства, которые могут оказаться более токсичными. Эти подходы также могут быть более дорогими.

