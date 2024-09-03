Раскрыта вся правда о мутировавших супербактериях в ранах украинских военных: ждать ли человечеству новой пандемии

У военных, получивших ранения в боевых действиях на Украине и обследованных в Лондоне, всё чаще находят мутировавшие супербактерии, устойчивые к самым сильным антибиотикам, пишет The Times. Газета назвала это явление "скрытой пандемией".
Журналисты, как водится, раздули сенсацию, прокомментировал микробиолог, кандидат биологических наук, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий.
"Что значит супербактерия устойчивая? Супербактерия — это чисто журналистский термин. В мире много очень устойчивых бактерий. В данном случае в этом ничего нового нет. Обычно люди ослабленные с ожогами, которым не вовремя оказывается медицинская помощь, — в условиях войны это практически невозможно — могут получать самые разнообразные инфекции. Ничего такого нет необычного", — объяснил он "Правде.Ру".
"Просто на примере вот этих раздутых эпидемий типа птичьего гриппа, свиного гриппа, ковида и различных фильмов типа "Вирус" вас приучили к этой мысли: раз вспыхнула эпидемия, срочно нужно вакцинироваться. Потом всё оказывается пшиком", — добавил собеседник издания.
"Вот эти бактерии, которые устойчивы к антибиотикам, часто встречаются в окружающей среде. Они сами по себе маловирулентны. Они обычно у здоровых людей, у крепких не вызывают инфекцию, — успокоил он. — У людей ослабленных они вызывают. Но это не эпидемический какой-то процесс — это просто состояние их клиник, где не ведётся борьба с внутрибольничной инфекцией, не более того".
"Антибиотикорезистентность — это серьёзная проблема, — признал специалист. — Но надо понимать, что многое зависит от врачей, которые занимаются лечением этих больных".
"Я думаю, что у нас появление новых антибиотиков в последние лет 20 уже подошло к пределу. Более новые антибиотики — и более токсичные. Я думаю, что нужно использовать различные другие способы — бактериофаги, дренаж, допустим, для выпуска гноя, своевременная хирургическая обработка раны. Эти способы известны давно, их нельзя сбрасывать со счетов", — заключил Супотницкий.
Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микробы развивают механизмы, которые защищают их от воздействия противомикробных препаратов. Антибио́тикорезисте́нтность (от антибиотик и резистентность) — это частный случай устойчивости к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам. Устойчивые микробы труднее лечить, требуются более высокие дозы или альтернативные лекарства, которые могут оказаться более токсичными. Эти подходы также могут быть более дорогими.
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.