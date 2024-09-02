Нутрициолог раскрыла, как часто можно потреблять

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Нутрициолог Попкова посоветовала здоровым людям съедать одно яйцо через день
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Здоровье

Яйца — популярный продукт, который можно использовать в различных блюдах. Однако, их чрезмерное употребление может быть вредно для здоровья, как сообщает Газета.Ru.

Нутрициолог Попкова посоветовала здоровым людям съедать одно яйцо через день
Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Нутрициолог Ирина Попкова рекомендует здоровым людям съедать одно яйцо через день. Однако, людям с высоким уровнем холестерина следует быть осторожнее с этим продуктом.

"Продукт вызывает множество споров и разногласий, в особенности из-за высокого содержания холестерина, который ассоциируется с повышенным риском сердечных заболеваний. Однако желтки содержат оптимальную суточную норму холестерина — около 250-300 мг на 100 г продукта", — отметила эксперт.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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