Нутрициолог раскрыла, как часто можно потреблять

Нутрициолог Попкова посоветовала здоровым людям съедать одно яйцо через день

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца — популярный продукт, который можно использовать в различных блюдах. Однако, их чрезмерное употребление может быть вредно для здоровья, как сообщает Газета.Ru.

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Нутрициолог Ирина Попкова рекомендует здоровым людям съедать одно яйцо через день. Однако, людям с высоким уровнем холестерина следует быть осторожнее с этим продуктом.

"Продукт вызывает множество споров и разногласий, в особенности из-за высокого содержания холестерина, который ассоциируется с повышенным риском сердечных заболеваний. Однако желтки содержат оптимальную суточную норму холестерина — около 250-300 мг на 100 г продукта", — отметила эксперт.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.

