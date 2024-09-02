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Гастроэнтеролог назвала признаки застоя желчи

Врач Иванова: сухая кожа может говорить о застое желчи
1:38
Здоровье

Застой желчи способен привести к различным негативным эффектам в человеческом теле, включая проблемы с поглощением жирорастворимых витаминов, что может вызвать сухость кожных покровов и слизистых оболочек. Диагностировать эту патологию можно по дополнительным симптомам. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ирина Иванова, как сообщает Газета.Ru.

Врач Иванова: сухая кожа может говорить о застое желчи
Фото: Freepik by benzoix, PDM

"Желчь определяет моторику кишечника, поэтому застой желчи проявляется запором, а сброс скопившейся густой желчи вызывает диарею", — подчеркнула врач.

Специалист отметила, что дефицит усвоения жирорастворимых витаминов может привести к сухости кожи и слизистых, а также к ухудшению зрения в условиях низкой освещенности. Также, при употреблении таких продуктов, как бульон, яйца, шоколад, выпечка или какао, могут возникать тошнота, метеоризм и болевые ощущения в правом подреберье, что является признаком застоя желчи.

Тем не менее, по словам доктора, людям, испытывающим дискомфорт от жирной пищи, не стоит полностью исключать её из рациона, поскольку это может усугубить проблему оттока желчи. Вместо этого она советует употреблять топлёное, сливочное и нерафинированные растительные масла в умеренных количествах, установив для себя суточную норму.

"Отказываться от жиров нельзя: не будет их — не будет желчи. Взрослому мужчине нужно примерно четыре, а женщине — три столовые ложки в течение дня", — отметила Ириан Иванова.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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