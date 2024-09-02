Трихолог назвала основные причины выпадения волос

Выпадение волос — это серьёзная проблема, затрагивающая как мужчин, так и женщин. Причин для этого явления может быть множество. Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Андреанова выделила основные из них.
"Возникновение болезни обусловлено тем, что даже "капля" мужских половых гормонов действует как нечто очень токсичное на волосяные фолликулы, вызывая их гибель и, как следствие, выпадение волос в определённой зоне (фронтально-теменная зона)", — отметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
По её словам, наиболее распространенной причиной является андрогенетическая алопеция. Данное заболевание, по её информации, имеет генетическую основу и передаётся по наследству как мужчинам, так и женщинам. Следующей по значимости причиной является гнёздная алопеция, которая может проявляться в виде очагового или тотального выпадения волос. Это происходит вследствие того, что иммунная система организма начинает воспринимать волосы как чужеродные и атаковать их.
Также, как отметила эксперт, выпадение волос может быть вызвано стрессом, неправильным питанием, различными заболеваниями (такими как волчанка или псориаз) и приёмом некоторых лекарственных препаратов. Юлия Андреанова подчеркнула важность своевременного обращения к врачу при появлении симптомов выпадения волос и рекомендовала не игнорировать их.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.
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