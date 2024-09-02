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Трихолог назвала основные причины выпадения волос

Трихолог Андреанова: неправильное питание и стресс могут вызвать выпадение волос
1:35
Здоровье

Выпадение волос — это серьёзная проблема, затрагивающая как мужчин, так и женщин. Причин для этого явления может быть множество. Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Андреанова выделила основные из них.

Трихолог Андреанова: неправильное питание и стресс могут вызвать выпадение волос
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, CC BY-SA 3.0

"Возникновение болезни обусловлено тем, что даже "капля" мужских половых гормонов действует как нечто очень токсичное на волосяные фолликулы, вызывая их гибель и, как следствие, выпадение волос в определённой зоне (фронтально-теменная зона)", — отметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, наиболее распространенной причиной является андрогенетическая алопеция. Данное заболевание, по её информации, имеет генетическую основу и передаётся по наследству как мужчинам, так и женщинам. Следующей по значимости причиной является гнёздная алопеция, которая может проявляться в виде очагового или тотального выпадения волос. Это происходит вследствие того, что иммунная система организма начинает воспринимать волосы как чужеродные и атаковать их.

Также, как отметила эксперт, выпадение волос может быть вызвано стрессом, неправильным питанием, различными заболеваниями (такими как волчанка или псориаз) и приёмом некоторых лекарственных препаратов. Юлия Андреанова подчеркнула важность своевременного обращения к врачу при появлении симптомов выпадения волос и рекомендовала не игнорировать их.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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