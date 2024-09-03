Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист назвала случаи, когда электросчётчик должны заменить бесплатно
Туристы отсудили более 200 тысяч рублей из-за задержки рейса
Атомные технологии "Росатома" замедляют темпы глобального потепления
Россия и Монголия рассматривают расширение авиасообщения
В Калининграде зафиксирован рост стоимости аренды квартир и гостиничных номеров
Почему стоит включить кабачковую икру в рацион
Целлюлит: что это такое и нужно ли его лечить
SciAdv: в жидком ядре Земли находится кольцо толщиной несколько сотен километров
Чугунная сковорода: как сохранить её в отличном состоянии

Отоларинголог назвала опасную ошибку, которую допускают родители при лечении кашля у детей

Принимать одновременно отхаркивающие и противокашлевые препараты нельзя — врач-отоларинголог
1:33
Здоровье

Совместное использование муколитических и противокашлевых препаратов при лечении кашля у детей может быть опасным, так как это может привести к удушью. Об этом предупреждает врач-отоларинголог Дарья Цап.

Принимать одновременно отхаркивающие и противокашлевые препараты нельзя — врач-отоларинголог
Фото: https://t.me/pnzgu by официальный Telegram-канал Пензенского государственного университета, PDM

Муколитические препараты разжижают мокроту и стимулируют её отхождение, в то время как противокашлевые средства подавляют кашлевой рефлекс. Однако одновременное применение этих двух групп препаратов может привести к блокировке кашлевого рефлекса и накоплению мокроты в бронхах, пишет Газета.Ru.

"Важно учитывать, что совмещать противокашлевые препараты и муколитики нельзя. В этом случае мокрота будет разжижаться, но откашлять ее ребенок не сможет — из-за блокировки кашлевого рефлекса. В результате слизь начнет копиться в бронхолегочных путях", — рассказала отоларинголог.

Кроме того, Дарья Цап отмечает, что муколитики не следует давать детям младше шести лет, так как их дыхательная система ещё недостаточно развита, и они могут захлебнуться своими выделениями.

Также распространено мнение, что сухой кашель необходимо перевести в мокрый перед удалением мокроты. Однако, по мнению специалиста, такая схема лечения не всегда оправдана, особенно для детей и подростков старше 12 лет, у которых чаще встречается сухой кашель. В таких случаях лучше сразу блокировать кашель, чтобы избежать лишней нагрузки на организм.

Уточнения

Средства от простуды и кашля (англ. cold and cough medicines) включают в себя препараты и народные средства, используемые для облегчения симптомов простуды, в том числе кашля. При этом эффективных противовирусных средств против простуды не существует, в том числе при простуде бесполезны и лекарственные препараты с интерфероном. А единственный работающий противовирусный препарат, плеконарил, оказался непригоден из-за серьёзных побочных эффектов. Антибиотики при неосложнённой простуде также бесполезны, поскольку она вызывается вирусами, а не бактериями.

Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма. Представляет собой форсированный выдох через рот, вызванный сокращениями дыхательной мускулатуры из-за раздражения рецепторов, расположенных вдоль всего дыхательного пути (в носу, придаточных пазухах носа, глотке, гортани, трахее, бронхах) и в плевре. Физиологическая роль кашля — очищение респираторного тракта от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, нарушающих проходимость воздухоносных путей.
 

Муколитические средства (лат  mucus — слизь + др.-греч. λιτότης — простота, малость, умеренность) — лекарственные средства, которые разжижают мокроту и облегчают её выведение из лёгких, воздействуя на её физические и химические свойства.
Особенность действия муколитических средств заключается в том, что они разжижают мокроту, практически не увеличивая её в объёме (за счёт разрыва дисульфидных связей кислых мукополисахаридов).
Муколитики применяются при остром и хроническом бронхитах, пневмонии, муковисцидозе, бронхиальной астме; для оказания патогенетического влияния на сам процесс воспаления в дыхательных путях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Как бороться со слизнями в саду: советы
Как бороться со слизнями в саду: советы
Последние материалы
Россия и Монголия рассматривают расширение авиасообщения
В Калининграде зафиксирован рост стоимости аренды квартир и гостиничных номеров
Почему стоит включить кабачковую икру в рацион
Целлюлит: что это такое и нужно ли его лечить
SciAdv: в жидком ядре Земли находится кольцо толщиной несколько сотен километров
Poltico: популярность Камалы Харрис помешала помощи Украине
Чугунная сковорода: как сохранить её в отличном состоянии
Принимать одновременно отхаркивающие и противокашлевые препараты нельзя — врач-отоларинголог
Винисиус: игроки на ЧМ не будут чувствовать себя комфортно из-за расизма
Лунный календарь: как и когда правильно сажать тюльпаны в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.