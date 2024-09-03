Отоларинголог назвала опасную ошибку, которую допускают родители при лечении кашля у детей

Принимать одновременно отхаркивающие и противокашлевые препараты нельзя — врач-отоларинголог

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Совместное использование муколитических и противокашлевых препаратов при лечении кашля у детей может быть опасным, так как это может привести к удушью. Об этом предупреждает врач-отоларинголог Дарья Цап.

Фото: https://t.me/pnzgu by официальный Telegram-канал Пензенского государственного университета, PDM

Муколитические препараты разжижают мокроту и стимулируют её отхождение, в то время как противокашлевые средства подавляют кашлевой рефлекс. Однако одновременное применение этих двух групп препаратов может привести к блокировке кашлевого рефлекса и накоплению мокроты в бронхах, пишет Газета.Ru.

"Важно учитывать, что совмещать противокашлевые препараты и муколитики нельзя. В этом случае мокрота будет разжижаться, но откашлять ее ребенок не сможет — из-за блокировки кашлевого рефлекса. В результате слизь начнет копиться в бронхолегочных путях", — рассказала отоларинголог.

Кроме того, Дарья Цап отмечает, что муколитики не следует давать детям младше шести лет, так как их дыхательная система ещё недостаточно развита, и они могут захлебнуться своими выделениями.

Также распространено мнение, что сухой кашель необходимо перевести в мокрый перед удалением мокроты. Однако, по мнению специалиста, такая схема лечения не всегда оправдана, особенно для детей и подростков старше 12 лет, у которых чаще встречается сухой кашель. В таких случаях лучше сразу блокировать кашель, чтобы избежать лишней нагрузки на организм.

Уточнения

Средства от простуды и кашля (англ. cold and cough medicines) включают в себя препараты и народные средства, используемые для облегчения симптомов простуды, в том числе кашля. При этом эффективных противовирусных средств против простуды не существует, в том числе при простуде бесполезны и лекарственные препараты с интерфероном. А единственный работающий противовирусный препарат, плеконарил, оказался непригоден из-за серьёзных побочных эффектов. Антибиотики при неосложнённой простуде также бесполезны, поскольку она вызывается вирусами, а не бактериями.



Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма. Представляет собой форсированный выдох через рот, вызванный сокращениями дыхательной мускулатуры из-за раздражения рецепторов, расположенных вдоль всего дыхательного пути (в носу, придаточных пазухах носа, глотке, гортани, трахее, бронхах) и в плевре. Физиологическая роль кашля — очищение респираторного тракта от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, нарушающих проходимость воздухоносных путей.





Муколитические средства (лат mucus — слизь + др.-греч. λιτότης — простота, малость, умеренность) — лекарственные средства, которые разжижают мокроту и облегчают её выведение из лёгких, воздействуя на её физические и химические свойства.

Особенность действия муколитических средств заключается в том, что они разжижают мокроту, практически не увеличивая её в объёме (за счёт разрыва дисульфидных связей кислых мукополисахаридов).

Муколитики применяются при остром и хроническом бронхитах, пневмонии, муковисцидозе, бронхиальной астме; для оказания патогенетического влияния на сам процесс воспаления в дыхательных путях.

