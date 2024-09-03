Педиатр рассказала, чем чаще всего болеют школьники осенью

Педиатр назвала осенне-зимний период сложным испытанием для здоровья школьников

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенне-зимний период характеризуется увеличением числа инфекционных заболеваний среди школьников, что создаёт определённые трудности для их здоровья и иммунитета.

Фото: flickr.com by Intel Free Press, CC BY-SA 2.0

Педиатр "СМ-Клиника" Евгения Малыгина отмечает, что наиболее распространёнными заболеваниями в этот период являются ОРВИ, вызванные различными вирусами, такими как риновирус, аденовирус, грипп, парагрипп, РС-вирус и даже Covid-19. Течение ОРВИ может быть различным: от лёгких симптомов до высокой температуры, интоксикации и развития осложнений, пишет Газета.Ru.

Малыгина обращает внимание на важность обращения к педиатру для своевременной диагностики и лечения, особенно в случае подозрения на атипичные возбудители, такие как микоплазмы и хламидии, которые могут вызывать атипичную пневмонию. Также педиатр напоминает о кишечных вирусах, активизирующихся осенью, например, ротавирусе, вызывающем вирусный гастроэнтерит.

Для поддержания здоровья ребёнка в осенне-зимний период важно следить за симптомами обезвоживания и уметь правильно отпаивать ребёнка глюкозо-солевыми растворами.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. ОРВИ вызываются вирусами более 200 видов, в ряде случаев могут быть вызваны одновременно несколькими видами возбудителей.



Атипичная пневмония — группа пневмоний, вызываемых «нетипичными» возбудителями и обладающих необычным клиническим течением. Если развитие атипичной пневмонии не связано с другим заболеванием, такая пневмония носит название первичной (ПАП).

