Педиатр рассказала, чем чаще всего болеют школьники осенью

Осенне-зимний период характеризуется увеличением числа инфекционных заболеваний среди школьников, что создаёт определённые трудности для их здоровья и иммунитета.
Педиатр "СМ-Клиника" Евгения Малыгина отмечает, что наиболее распространёнными заболеваниями в этот период являются ОРВИ, вызванные различными вирусами, такими как риновирус, аденовирус, грипп, парагрипп, РС-вирус и даже Covid-19. Течение ОРВИ может быть различным: от лёгких симптомов до высокой температуры, интоксикации и развития осложнений, пишет Газета.Ru.
Малыгина обращает внимание на важность обращения к педиатру для своевременной диагностики и лечения, особенно в случае подозрения на атипичные возбудители, такие как микоплазмы и хламидии, которые могут вызывать атипичную пневмонию. Также педиатр напоминает о кишечных вирусах, активизирующихся осенью, например, ротавирусе, вызывающем вирусный гастроэнтерит.
Для поддержания здоровья ребёнка в осенне-зимний период важно следить за симптомами обезвоживания и уметь правильно отпаивать ребёнка глюкозо-солевыми растворами.
О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. ОРВИ вызываются вирусами более 200 видов, в ряде случаев могут быть вызваны одновременно несколькими видами возбудителей.
Атипичная пневмония — группа пневмоний, вызываемых «нетипичными» возбудителями и обладающих необычным клиническим течением. Если развитие атипичной пневмонии не связано с другим заболеванием, такая пневмония носит название первичной (ПАП).
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.