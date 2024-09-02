Семь опасностей для здоровья: стоматолог назвал риски ношения фальшивых брекетов

Брекеты сегодня — это не только инструмент для исправления прикуса, но и модный аксессуар. Современная ортодонтия предлагает разнообразные материалы и дизайн брекет-систем, делая их стильным украшением. Даже знаменитости всё чаще выбирают брекеты, не скрывая их. Из-за этого среди молодёжи стал популярен тренд на фальшивые брекеты.
Это немедицинские конструкции, имитирующие настоящие ортодонтические устройства. Обычно они состоят из замочков и проволоки, которые крепятся к зубам с помощью временного клея. Молодые люди считают их безобидным и стильным аксессуаром, но эксперты утверждают, что фальшивые брекеты опасны и могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Стоматолог, хирурга-имплантолог, основатель и руководитель стоматологической клиники Игорь Блюмкин рассказал сайту aif.ru, с какими опасностями для здоровья сопряжено ношение фальшивых брекетов.
Среди возможных рисков использования фальшивых брекетов:
Бре́кеты (англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда. Представляют собой устройства, которые фиксируются при помощи ортодонтического клея (бонда) на наружную или внутреннюю поверхность зубов. Брекет имеет паз, в котором лежит ортодонтическая дуга, имеющая «память формы» (например, сплав нитинол на основе никеля и титана) или стальная. Сопротивление этой дуги при её фиксации посредством брекетов на искривлённых зубах — сила, которая медленно, но неуклонно выравнивает зубы и зубной ряд под воздействием тепла в полости рта.
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