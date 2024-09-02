Семь опасностей для здоровья: стоматолог назвал риски ношения фальшивых брекетов

Стоматолог предупредил об опасностях, которые заключают в себе фальш-брекеты

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Брекеты сегодня — это не только инструмент для исправления прикуса, но и модный аксессуар. Современная ортодонтия предлагает разнообразные материалы и дизайн брекет-систем, делая их стильным украшением. Даже знаменитости всё чаще выбирают брекеты, не скрывая их. Из-за этого среди молодёжи стал популярен тренд на фальшивые брекеты.

Фото: flickr.com by Loren Kerns, CC BY 2.0

Это немедицинские конструкции, имитирующие настоящие ортодонтические устройства. Обычно они состоят из замочков и проволоки, которые крепятся к зубам с помощью временного клея. Молодые люди считают их безобидным и стильным аксессуаром, но эксперты утверждают, что фальшивые брекеты опасны и могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Стоматолог, хирурга-имплантолог, основатель и руководитель стоматологической клиники Игорь Блюмкин рассказал сайту aif.ru, с какими опасностями для здоровья сопряжено ношение фальшивых брекетов.

Среди возможных рисков использования фальшивых брекетов:

Травмы дёсен и слизистой оболочки полости рта. Непрофессиональная установка может привести к постоянной травматизации дёсен и слизистой оболочки, вызывая хроническое воспаление, отёки и даже новообразования. Отравление токсичными материалами. Некачественные материалы могут содержать токсичные вещества или опасные металлы, отравляющие организм. Необратимое повреждение зубов. Клей для крепления фальшивых брекетов может повредить эмаль, вызвать кариес и даже гибель нервного пучка зуба. Риск развития инфекций. Ненастоящие брекеты устанавливаются в нестерильных условиях, что повышает риск инфицирования полости рта. Аллергические реакции. Материалы, используемые в фальшивых брекетах, могут вызывать аллергические реакции, такие как контактный дерматит, экзема, крапивница и даже анафилактический шок. Опасность удушья. Некачественные материалы и непрофессиональная фиксация брекетов могут привести к попаданию деталей в дыхательные пути, что опасно для жизни. Проблемы с гигиеной полости рта. Поддельные брекеты затрудняют правильную чистку зубов и использование зубной нити, что может привести к образованию зубного камня и кариеса.

Уточнения

Бре́кеты ( англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда. Представляют собой устройства, которые фиксируются при помощи ортодонтического клея (бонда) на наружную или внутреннюю поверхность зубов. Брекет имеет паз, в котором лежит ортодонтическая дуга, имеющая «память формы» (например, сплав нитинол на основе никеля и титана) или стальная. Сопротивление этой дуги при её фиксации посредством брекетов на искривлённых зубах — сила, которая медленно, но неуклонно выравнивает зубы и зубной ряд под воздействием тепла в полости рта.

