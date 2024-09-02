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Семь опасностей для здоровья: стоматолог назвал риски ношения фальшивых брекетов

Стоматолог предупредил об опасностях, которые заключают в себе фальш-брекеты
2:30
Здоровье

Брекеты сегодня — это не только инструмент для исправления прикуса, но и модный аксессуар. Современная ортодонтия предлагает разнообразные материалы и дизайн брекет-систем, делая их стильным украшением. Даже знаменитости всё чаще выбирают брекеты, не скрывая их. Из-за этого среди молодёжи стал популярен тренд на фальшивые брекеты.

Стоматолог предупредил об опасностях, которые заключают в себе фальш-брекеты
Фото: flickr.com by Loren Kerns, CC BY 2.0

Это немедицинские конструкции, имитирующие настоящие ортодонтические устройства. Обычно они состоят из замочков и проволоки, которые крепятся к зубам с помощью временного клея. Молодые люди считают их безобидным и стильным аксессуаром, но эксперты утверждают, что фальшивые брекеты опасны и могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Стоматолог, хирурга-имплантолог, основатель и руководитель стоматологической клиники Игорь Блюмкин рассказал сайту aif.ru, с какими опасностями для здоровья сопряжено ношение фальшивых брекетов.

Среди возможных рисков использования фальшивых брекетов:

  1. Травмы дёсен и слизистой оболочки полости рта. Непрофессиональная установка может привести к постоянной травматизации дёсен и слизистой оболочки, вызывая хроническое воспаление, отёки и даже новообразования.
  2. Отравление токсичными материалами. Некачественные материалы могут содержать токсичные вещества или опасные металлы, отравляющие организм.
  3. Необратимое повреждение зубов. Клей для крепления фальшивых брекетов может повредить эмаль, вызвать кариес и даже гибель нервного пучка зуба.
  4. Риск развития инфекций. Ненастоящие брекеты устанавливаются в нестерильных условиях, что повышает риск инфицирования полости рта.
  5. Аллергические реакции. Материалы, используемые в фальшивых брекетах, могут вызывать аллергические реакции, такие как контактный дерматит, экзема, крапивница и даже анафилактический шок.
  6. Опасность удушья. Некачественные материалы и непрофессиональная фиксация брекетов могут привести к попаданию деталей в дыхательные пути, что опасно для жизни.
  7. Проблемы с гигиеной полости рта. Поддельные брекеты затрудняют правильную чистку зубов и использование зубной нити, что может привести к образованию зубного камня и кариеса.

Уточнения

Бре́кеты (англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда. Представляют собой устройства, которые фиксируются при помощи ортодонтического клея (бонда) на наружную или внутреннюю поверхность зубов. Брекет имеет паз, в котором лежит ортодонтическая дуга, имеющая «память формы» (например, сплав нитинол на основе никеля и титана) или стальная. Сопротивление этой дуги при её фиксации посредством брекетов на искривлённых зубах — сила, которая медленно, но неуклонно выравнивает зубы и зубной ряд под воздействием тепла в полости рта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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