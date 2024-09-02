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Россиянам рассказали о правильном питании для школьников

Родителям следует знать "правило тарелки" для организации питания школьников — врач
1:15
Здоровье

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, что для здоровья школьников важны растительные и животные белки. Об этом она сообщила в беседе с радио "Sputnik".

Родителям следует знать "правило тарелки" для организации питания школьников — врач
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Эксперт отметила, что питание учащихся школ должно быть сбалансированным.

"Питание школьника должно быть сбалансированным. Основные составляющие: растительные и животные белки (мясо, курица, яйца), они нужны для развития и роста. В рационе должны быть полезные жиры (орехи, масло) для работы мозга и гормональной системы, также необходимы сложные углеводы, в частности цельнозерновые крупы. Для энергии и нормального пищеварения детскому организму требуется клетчатка, которую мы получаем из различных овощей и фруктов", — заявила специалист.

Ольга Панова добавила, что родителям следует обратить внимание на "правило тарелки". По словам врача, половину тарелки школьника должны составлять овощи и фрукты. В свою очередь, нежирному мясу и углеводам (цельнозерновой хлеб, макароны) следует отводить её четверть. 

Ранее Pravda.Ru писала о полезном рационе питания, который подходит под скромный бюджет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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