Россиянам рассказали, когда следует беспокоиться о выпадении волос

Доктор медицинских наук Григорий Флакс сообщил, что выпадение 50-100 волос в сутки является нормой. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.
По словам эксперта, на число выпадающих локонов влияют генетика, возраст, гормональный фон и другие факторы.
"При естественном процессе обновления волосяного покрова в среднем норма составляет порядка 50–100 волос ежедневно. На количество выпадающих локонов влияют различные факторы: генетика, возраст, гормональные изменения, стрессы, несбалансированное питание, сезонность. На густоту волос может также оказывать воздействие приём лекарственных средств и некачественные средства ухода", — заявил специалист.
Григорий Флакс добавил, что для оценки степени выпадения волос следует проводить подсчёт за неделю. В некоторые дни может выпасть довольно много локонов, а в другие — нет. По его словам, если организм теряет 350 волос, то это считается нормой.
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