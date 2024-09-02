Россиянам рассказали, когда следует беспокоиться о выпадении волос

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Выпадение 50-100 волос в сутки является нормой — эксперт
1:13
Здоровье

Доктор медицинских наук Григорий Флакс сообщил, что выпадение 50-100 волос в сутки является нормой. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Выпадение 50-100 волос в сутки является нормой — эксперт
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

По словам эксперта, на число выпадающих локонов влияют генетика, возраст, гормональный фон и другие факторы.

"При естественном процессе обновления волосяного покрова в среднем норма составляет порядка 50–100 волос ежедневно. На количество выпадающих локонов влияют различные факторы: генетика, возраст, гормональные изменения, стрессы, несбалансированное питание, сезонность. На густоту волос может также оказывать воздействие приём лекарственных средств и некачественные средства ухода", — заявил специалист. 

Григорий Флакс добавил, что для оценки степени выпадения волос следует проводить подсчёт за неделю. В некоторые дни может выпасть довольно много локонов, а в другие — нет. По его словам, если организм теряет 350 волос, то это считается нормой. 

Ранее Pravda.Ru писала, как остановить выпадение локонов осенью.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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