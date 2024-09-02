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Названы категории населения, которым пора делать прививку от гриппа уже сейчас

Не прививайтесь от гриппа преждевременно, призвала биолог Антонина Обласова
1:19
Здоровье » Здоровье и профилактика

Если планируете делать прививку от гриппа, не спешите с этим, посоветовала директор АНО "Коллективный иммунитет" биолог Антонина Обласова.

Не прививайтесь от гриппа преждевременно, призвала биолог Антонина Обласова
Фото: dvidshub.net by Жаклин Перес Ривера, PDM

В России кампания по вакцинации от гриппа обычно начинается в августе, потому что к концу ноября уже нужно отчитаться, что привили всех, кого планировали — а это достаточно много народу, пояснила она.

Но надо помнить, что устойчивость защиты от инфекции снижается со временем, поэтому для большинства оптимальный срок вакцинации — середина октября.

Только трём категориям населения уже пора прививаться:

  • тем, кому нужно сделать две дозы вакцины — это дети до 9 лет;
  • беременным в третьем триместре или с угрозой преждевременных родов — чтобы передать иммунитет ребёнку в утробе;
  • планирующим в сентябре-октябре иммуносупрессивную терапию, химиотерапию, трансплантацию костного мозга и солидных органов и т. д.

Биолог также опровергла мнение, что школьников нужно прививать до начала сезона простудных заболеваний. "Лёгкие ОРВИ не являются противопоказанием к вакцинации. Вообще", — напомнила она.

Прививку от гриппа можно делать сразу после нормализации температуры, заключила специалист.

Уточнения

Вакци́ны для профила́ктики гри́ппа вакци́ны про́тив гри́ппа — лекарственные препараты из группы биологических препаратов, обеспечивающие формирование иммунитета к вирусу гриппа. Вакцинация считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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