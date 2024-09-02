Названы категории населения, которым пора делать прививку от гриппа уже сейчас

Не прививайтесь от гриппа преждевременно, призвала биолог Антонина Обласова

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Если планируете делать прививку от гриппа, не спешите с этим, посоветовала директор АНО "Коллективный иммунитет" биолог Антонина Обласова.

Фото: dvidshub.net by Жаклин Перес Ривера, PDM

В России кампания по вакцинации от гриппа обычно начинается в августе, потому что к концу ноября уже нужно отчитаться, что привили всех, кого планировали — а это достаточно много народу, пояснила она.

Но надо помнить, что устойчивость защиты от инфекции снижается со временем, поэтому для большинства оптимальный срок вакцинации — середина октября.

Только трём категориям населения уже пора прививаться:

тем, кому нужно сделать две дозы вакцины — это дети до 9 лет;

беременным в третьем триместре или с угрозой преждевременных родов — чтобы передать иммунитет ребёнку в утробе;

планирующим в сентябре-октябре иммуносупрессивную терапию, химиотерапию, трансплантацию костного мозга и солидных органов и т. д.

Биолог также опровергла мнение, что школьников нужно прививать до начала сезона простудных заболеваний. "Лёгкие ОРВИ не являются противопоказанием к вакцинации. Вообще", — напомнила она.

Прививку от гриппа можно делать сразу после нормализации температуры, заключила специалист.

Уточнения

Вакци́ны для профила́ктики гри́ппа вакци́ны про́тив гри́ппа — лекарственные препараты из группы биологических препаратов, обеспечивающие формирование иммунитета к вирусу гриппа. Вакцинация считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа.

