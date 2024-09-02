Названы категории населения, которым пора делать прививку от гриппа уже сейчас

Если планируете делать прививку от гриппа, не спешите с этим, посоветовала директор АНО "Коллективный иммунитет" биолог Антонина Обласова.
В России кампания по вакцинации от гриппа обычно начинается в августе, потому что к концу ноября уже нужно отчитаться, что привили всех, кого планировали — а это достаточно много народу, пояснила она.
Но надо помнить, что устойчивость защиты от инфекции снижается со временем, поэтому для большинства оптимальный срок вакцинации — середина октября.
Только трём категориям населения уже пора прививаться:
Биолог также опровергла мнение, что школьников нужно прививать до начала сезона простудных заболеваний. "Лёгкие ОРВИ не являются противопоказанием к вакцинации. Вообще", — напомнила она.
Прививку от гриппа можно делать сразу после нормализации температуры, заключила специалист.
Вакци́ны для профила́ктики гри́ппа вакци́ны про́тив гри́ппа — лекарственные препараты из группы биологических препаратов, обеспечивающие формирование иммунитета к вирусу гриппа. Вакцинация считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа.
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