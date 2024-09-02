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Если врач назначил вам эти два антибиотика — держитесь от него подальше

Врач Ирина Баранова предупредила о несовместимости цефтриаксона с сумамедом
1:43
Здоровье

Бактерицидные и бактериостатические антибиотики не должны назначаться вместе, предупредила врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова.

Врач Ирина Баранова предупредила о несовместимости цефтриаксона с сумамедом
Фото: Городская поликлиника № 17 is licensed under public domain

В своём телеграм-канале она объяснила несовместимость этих групп препаратов на примере самых известных лекарств.

Цефтриаксон в стандартной дозировке проявляет быструю бактерицидную активность в отношении чувствительных бактерий. Кстати, именно поэтому на него распространена классическая короткая интоксикация (массовая гибель микробов и попадание их токсинов в кровоток), особенно после внутривенного введения.

Азитромицин (сумамед) — бактериостатический антибиотик широкого спектра действия из группы макролидов-азалидов. Механизм его действия связан с подавлением синтеза белка микробной клетки, то есть он препятствует размножению.

Сочетание этих средств не даст результата, потому что бактерицидный эффект не реализуется поверх бактериостатического — для этого необходимо размножение патогенов, а оно подавлено бактериостатиком.

При необходимости сочетания разных антибиотиков можно сочетать только препараты одного типа действия — то есть бактериостатики с бактериостатиками, а бактериолитики с бактериолитиками.

"А вот последовательно можно, но не всегда. Главное — понимать механизм, но это не все умеют, как видим", — заключила специалист.

Информация о рецептурных препаратах предназначена только для специалистов. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций. Антибиотики могут убивать микроорганизмы или останавливать их размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
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