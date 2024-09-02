Учёные выяснили, как сводит в могилу избыточный вес

Две трети смертей от лишнего веса происходят из-за болезней сердца и сосудов

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Две трети смертей, связанных с лишним весом, происходят из-за болезней сердца и сосудов, сообщила эндокринолог Зухра Павлова. В своём телеграм-канале она рассказала о новом исследовании на эту тему.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, CC BY 2.0

Оно было представлено недавно на Конгрессе Европейского общества кардиологии. Учёные предупредили, что ожирение способствует развитию многих хронических заболеваний, но особенно страдают сердце и сосуды.

Линий вес:

связан с повышенным риском развития аортального стеноза,

увеличивает риск развития венозной тромбоэмболии,

повышает риск возникновения сердечной недостаточности (даже в молодом возрасте),

способствует возникновению диабета второго типа,

приводит к повышенному артериальному давлению.

У пациентов с лишними килограммами риск смерти от всех причин на 50-100% выше по сравнению с теми, у кого вес в норме. И большая часть повышенного риска обусловлена именно сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По всему миру более миллиарда человек с лишним весом, и их число только растёт.

Уточнения

Избыточная масса тела — это состояние организма, при котором тот имеет массу жировой ткани, превышающую диапазон, принятый для здорового тела. Это состояние особенно распространено в тех местностях, где люди имеют лёгкий доступ к обильной еде и при этом ведут малоподвижный образ жизни. Обычно под термином избыточная масса тела понимается состояние, когда индекс массы тела человека находится в интервале 25—30 (а при ИМТ более 30 диагностируется ожирение), хотя в некоторых контекстах термин может обозначать немного другие понятия.

