Две трети смертей, связанных с лишним весом, происходят из-за болезней сердца и сосудов, сообщила эндокринолог Зухра Павлова. В своём телеграм-канале она рассказала о новом исследовании на эту тему.
Оно было представлено недавно на Конгрессе Европейского общества кардиологии. Учёные предупредили, что ожирение способствует развитию многих хронических заболеваний, но особенно страдают сердце и сосуды.
Линий вес:
У пациентов с лишними килограммами риск смерти от всех причин на 50-100% выше по сравнению с теми, у кого вес в норме. И большая часть повышенного риска обусловлена именно сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По всему миру более миллиарда человек с лишним весом, и их число только растёт.
Избыточная масса тела — это состояние организма, при котором тот имеет массу жировой ткани, превышающую диапазон, принятый для здорового тела. Это состояние особенно распространено в тех местностях, где люди имеют лёгкий доступ к обильной еде и при этом ведут малоподвижный образ жизни. Обычно под термином избыточная масса тела понимается состояние, когда индекс массы тела человека находится в интервале 25—30 (а при ИМТ более 30 диагностируется ожирение), хотя в некоторых контекстах термин может обозначать немного другие понятия.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.