Почему стоит есть киви перед сном: мнение сомнологов

Исследования подтвердили, что киви улучшает качество сна

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сомнологи утверждают, что киви может способствовать нормализации сна и улучшить утреннее самочувствие.

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)”, CC BY-SA 2.5

Многие люди уже долгое время регулярно употребляют киви перед сном, и исследования подтверждают его полезные свойства. Согласно научным данным, этот фрукт действительно может оказывать снотворное действие.

Результаты исследований показали, что киви помогает улучшить качество сна и регулировать его фазы. Это выяснилось после того, как участники эксперимента на протяжении месяца ели зелёный фрукт перед сном. Такие эффекты объясняются высоким содержанием в киви антиоксидантов, серотонина, фолиевой кислоты и витамина B.

Кроме того, для улучшения сна эксперты советуют избегать употребления кофеина перед сном и перенести занятия спортом на утренние часы.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография.





Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa). Сами растения представляют собой крупные древовидные лианы родом из Китая, поэтому киви иногда называют «китайским крыжовником». В 2017 году Китай произвел 50 % мирового объёма киви.





Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин. Моноамины не только поддерживают гомеостаз, но и регулируют поведение. По химическому строению серотонин относится к биогенным аминам, классу триптаминов.



