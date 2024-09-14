Выходные: время для сна или опасная привычка

Как долгий сон по выходным влияет на сердце

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас любят отсыпаться на выходных, но стоит ли это делать? Оказывается, привычка долго спать в выходные не такая уж вредная, но лучше стремиться к стабильному режиму сна и стараться спать 7-9 часов каждую ночь.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Если вы иногда позволяете себе провести больше времени в постели по выходным, это не приносит большого вреда. Тем не менее, по возможности стоит стараться нормализовать свой график сна.

Исследование учёных Учёные провели исследование, проанализировав данные о здоровье более 90 000 жителей Великобритании за последние 14 лет. Результаты показали, что около 22% участников спали менее 7 часов в сутки, а остальные страдали от нехватки сна в меньшей степени.

Учёные сделали вывод, что дополнительный час и 15 минут сна в выходные дни может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. Однако они предупреждают: попытка компенсировать недостаток сна в будние дни, отсыпаясь по выходным, не принесёт желаемого результата для здоровья.

Лучший способ сохранить здоровье — это стабилизировать свой график сна и уделять достаточное время ночному отдыху.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.





Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография.



