Прокачай свой кишечник: три продукта для здорового пищеварения

Как поддерживать работу кишечника: три простых совета

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддержание здоровья кишечника — ключ к общему благополучию. Именно от его работы зависит способность организма очищаться от токсинов, поддерживать нормальный обмен веществ и обеспечивать крепкий иммунитет.

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Поэтому важно правильно питаться, чтобы поддерживать кишечник в тонусе. Вот три продукта, которые стоит включить в рацион для улучшения его работы:

Квашеная капуста

Этот ферментированный продукт имеет множество полезных свойств для кишечника. Он способствует укреплению иммунитета и поддерживает микрофлору. Регулярное употребление квашеной капусты — отличный способ поддержать здоровье организма.

Кисломолочные продукты

Натуральный йогурт без добавок, качественные сыры, творог средней жирности и кефир — это те продукты, которые должны стать неотъемлемой частью вашего рациона. Они поддерживают баланс полезных бактерий в кишечнике и способствуют его нормальному функционированию.

Яблоки

Среди фруктов яблоки выделяются как особенно полезные для кишечника. Употребляйте их несколько раз в неделю, чтобы не только улучшить работу кишечника, но и в целом укрепить здоровье.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.





Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.





Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, и Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.



