Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по разделке тыквы для супов и выпечки
Румыния приостанавливает поставки электроэнергии Украине
Солевой скраб для тела с лаймом и зелёным чаем
Как Audi A7 обходит конкурентов по комфорту и технологиям
Простые советы для пышного цветения кустовых роз
Почему вес не уходит: главные ошибки при похудении
Цена на Kia Sportage Ace в Москве упала до 2,7 миллиона
Как сделать дом светлее и сэкономить на электричестве
Стоимость новогодних поездок по России увеличится более чем на 200%

Прокачай свой кишечник: три продукта для здорового пищеварения

Как поддерживать работу кишечника: три простых совета
1:15
Здоровье

Поддержание здоровья кишечника — ключ к общему благополучию. Именно от его работы зависит способность организма очищаться от токсинов, поддерживать нормальный обмен веществ и обеспечивать крепкий иммунитет.

Как поддерживать работу кишечника: три простых совета
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Поэтому важно правильно питаться, чтобы поддерживать кишечник в тонусе. Вот три продукта, которые стоит включить в рацион для улучшения его работы:

  • Квашеная капуста

Этот ферментированный продукт имеет множество полезных свойств для кишечника. Он способствует укреплению иммунитета и поддерживает микрофлору. Регулярное употребление квашеной капусты — отличный способ поддержать здоровье организма.

  • Кисломолочные продукты

Натуральный йогурт без добавок, качественные сыры, творог средней жирности и кефир — это те продукты, которые должны стать неотъемлемой частью вашего рациона. Они поддерживают баланс полезных бактерий в кишечнике и способствуют его нормальному функционированию.

  • Яблоки

Среди фруктов яблоки выделяются как особенно полезные для кишечника. Употребляйте их несколько раз в неделю, чтобы не только улучшить работу кишечника, но и в целом укрепить здоровье.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
 

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, и Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Последние материалы
Хлорофилл и пчелиная пыльца необходимы тем, кто занимается спортом: рассказываем, почему
Румыния приостанавливает поставки электроэнергии Украине
Солевой скраб для тела с лаймом и зелёным чаем
Психолог: "После расставания с любимым человеком дайте себе время пережить потерю"
Смесь из кофейной гущи и оливкового масла сделает кожу более упругой
Диетолог: "Западная" диета с избытком животных жиров подавляет развитие полезных бактерий
Эксперт: "Не лгите себе и окружающим, это приводит к упадку сил"
Такие обереги, как когти, клыки, головы змей, несут отрицательную энергию мёртвых. Почему?
Как ускорить обмен веществ: советы диетолога
Как Audi A7 обходит конкурентов по комфорту и технологиям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.