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Опасные сочетания: какие продукты нельзя есть с бананами

Какие продукты не стоит есть вместе с бананами
1:11
Здоровье

Бананы, несмотря на их популярность и пользу, не всегда безопасны в сочетании с другими продуктами. Неправильные комбинации могут нанести вред здоровью. Важно знать, с какими продуктами бананы лучше не есть.

Какие продукты не стоит есть вместе с бананами
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Во-первых, избегайте сочетания бананов с кисломолочными продуктами. Такое сочетание может вызвать проблемы с пищеварением, включая вздутие живота и дискомфорт.

Во-вторых, бананы не следует употреблять вместе с кофе. Бананы богаты калием, а кофеин может усилить его воздействие на организм. Это способно привести к повышению артериального давления и даже к сбоям в сердечном ритме.

Третье противопоказание — алкоголь. Бананы могут усиливать его воздействие на центральную нервную систему. Такое сочетание не только повышает уровень глюкозы в крови, но и может вызвать головную боль, тошноту и обезвоживание.

Также стоит избегать сочетания бананов со сладостями и арбузом, так как это может привести к избыточной нагрузке на пищеварительную систему.

Ранее мы писали о том, как сделать банановую маску для волос

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые). С ботанической точки зрения банан является ягодой, многосеменной и толстокожей. У культурных форм часто отсутствуют семена, ненужные при вегетативном размножении. Плоды имеют длину 6—30 см и диаметр 2—5 см. Соплодия могут состоять из 300 плодов и иметь массу до 50—60 кг.
 

Кисломоло́чные проду́кты (молочноки́слые проду́кты) — группа молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз, кобыл и других животных или его производных (сливок, обезжиренного молока и сыворотки) путём ферментации. Главной технологической особенностью изготовления кисломолочных продуктов является сквашивание путём введения в него культур молочнокислых бактерий или дрожжей (самокваса или закваски). Часто перед производством кисломолочных продуктов используют предварительную пастеризацию или кипячение молока для исключения возможности развития жизнедеятельности находящихся в нём вредных микроорганизмов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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