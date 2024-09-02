Кардиолог перечислила препараты, которые могут давать побочные эффекты на сердце

Кардиолог: девять групп препаратов могут нарушить работу сердечно-сосудистой системы

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы могут быть вызваны различными лекарственными средствами, такими как противоопухолевые препараты, антибиотики, средства для лечения аритмий и другие кардиологические препараты, мочегонные, противовирусные для лечения ВИЧ, антидепрессанты, оральные контрацептивы, препараты для снижения веса и противовоспалительные. Об этом сообщила врач кардиолог-аритмолог Анна Пивенштейн, член Российского и Европейского общества кардиологов.

Фото: pexels.com by Unknown, PDM

Среди побочных эффектов можно выделить влияние на давление, частоту сердечных сокращений, провокации аритмий, сердечной недостаточности, инсульта и инфаркта, развития атеросклероза, тромбозов и других проблем.

Врач рассказала, что лидеры по наличию потенциальных сердечно-сосудистых побочных эффектов — это противоопухолевые препараты. По её словам, различные группы могут вызывать различные эффекты.

Анна Пивенштейн отметила, что наибольшую кардиотоксичность в плане риска развития сердечной недостаточности имеют лекарства из группы антрациклинов, например, старый противоопухолевый препарат доксорубицин. Во время терапии этими препаратами и после неё пациент должен наблюдаться не только онкологом, но и кардиологом, подчеркнула врач.

Повышение артериального давления может быть вызвано оральными контрацептивами, препаратами для снижения веса, например, сибутрамином. Также побочные эффекты со стороны сердца могут возникать у некоторых антидепрессантов.

"Кардиологические" препараты могут подходить не всем пациентам или иметь избыточные эффекты на гемодинамику и побочные "сердечные эффекты". Здесь и препараты для лечения аритмий — соталол, кордарон. Также негативно влияют на сердце и некоторые антибиотики, например азитромицин, часть групп мочегонных препаратов, противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции и другие", — добавила Пивенштейн.

Однако не у каждого человека могут развиться потенциально возможные негативные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы, пишет Газета.Ru.

Кардиолог заметила, что если вы принимаете препараты из перечисленных групп и они рекомендованы вашим врачом, не отменяйте их самостоятельно. По поводу всех сомнений специалист призвала консультироваться с лечащим врачом. Кардиолог добавила, что наличие у препарата потенциального побочного эффекта, в том числе и на сердечно-сосудистую систему, не накладывает запрет на его приём. Врачи взвешивают все за и против, оценивая пользу и риск для каждого пациента, назначая ему лечение, добавила специалист.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία — «сердце» и λόγος — «учение, наука») — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики. Кроме того, в сфере ведения кардиологии лежат проблемы медицинской реабилитации лиц с поражениями сердечно-сосудистой системы, которые занимают второе место по смерти человека.



Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных. Благодаря её деятельности кислород и питательные вещества доставляются к органам и тканям тела, а углекислый газ, другие продукты метаболизма и отходы жизнедеятельности отводятся от органов и тканей и затем выводятся из организма.

