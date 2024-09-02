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Кардиолог рассказал, у кого с большей вероятностью может развиться тромбоз

Кардиолог: тромбоз грозит людям с ожирением, диабетом и ещё трём категориям граждан
1:57
Здоровье

Врач-кардиолог и эндокринолог Илья Луконин рассказал о причинах возникновения тромбоза и факторах риска для его развития.

Кардиолог: тромбоз грозит людям с ожирением, диабетом и ещё трём категориям граждан
Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

По словам эксперта, существует три основных фактора, способствующих образованию тромбов: повышенная свёртываемость крови, замедление кровотока и повреждение стенок сосудов.

Луконин отметил, что нарушение свёртываемости крови может привести к серьёзным заболеваниям, таким как инфаркты, инсульты и другим тяжёлым состояниям. Врач подчёркивает, что определение нарушений свёртываемости крови и назначение соответствующего лечения должны проводиться только специалистом.

Замедление кровотока может быть вызвано различными причинами, включая атеросклероз, воспаление сосудов и проблемы с артериальным давлением. Также на кровоток влияют такие внешние факторы, как курение и генетическая предрасположенность.

Тромбоз — это состояние, при котором в сосудах образуются плотные кровяные сгустки, замедляющие или полностью останавливающие нормальное движение крови. Люди с ожирением, сахарным диабетом, мужчины старше 40 лет, беременные и недавно родившие женщины, а также пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска развития тромбоза. Девушки, принимающие гормональные контрацептивы, также подвержены образованию тромбов, рассказал врач в интервью "Спорт-Экспрессу".

Луконин отмечает, что в зависимости от степени тяжести тромбоза может потребоваться консервативное или хирургическое лечение. Консервативное лечение включает приём лекарств и соблюдение диеты, в то время как оперативное вмешательство направлено на удаление тромба, восстановление повреждённых сосудов и другие необходимые процедуры.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови. Тромбоз может быть как защитным механизмом организма, так и патологическим процессом. В первом случае тромбоз способствует остановке кровотечения: при повреждении кровеносного сосуда запускается свёртывающая система крови, формирующая кровяной свёрток (тромб), закрывающий дефект стенки сосуда и механически препятствующий потере крови. Во втором случае тромбоз осложняет течение различных заболеваний и патологических состояний (атеросклероз, инфекции и др.). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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