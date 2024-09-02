Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти
SCMP: в Китае призвали защищать Землю от астероидов ядерным оружием
Тренер Прыгунов рассказал, как отжиматься в гравитроне
Готовим вкусный паштет из моркови с грецкими орехами
Как подчеркнуть скулы с помощью макияжа
Депутат Миронов призвал переходить на отечественный автопром
Латвийским школам поступили письма с угрозами
В Хургаде активно строится новый аэропорт на фоне роста числа туристов
Хранить свёклу следует вместе с картофелем или ветками рябины — эксперт

Гастроэнтеролог перечислил состояния и заболевания, ведущие к вздутию живота

Гастроэнтеролог рассказал, какие состояния могут быть причиной вздутия живота
0:59
Здоровье

Вздутие живота — распространённая проблема, с которой сталкивается множество людей.

Гастроэнтеролог рассказал, какие состояния могут быть причиной вздутия живота
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Как рассказал диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков, это состояние возникает из-за скопления газов в кишечнике, что приводит к увеличению объёма брюшной полости и ощущению переполненности, а иногда и к болевым ощущениям.

Вздутие может быть вызвано различными факторами, включая гормональные изменения (например, беременность), стресс и заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

"Часто вздутием страдают пациенты с избыточным дрожжевым или бактериальным ростом. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и гастрите также возможно вздутие", — отметил гастроэнтеролог в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Индивидуальные особенности организма, такие как недостаток ферментов для переваривания пищи, также могут способствовать вздутию живота.

Уточнения

Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
Распространенность вздутия живота значительна: от 16% до 31% в общей популяции и достигает 66–90% у пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Последние материалы
Депутат Миронов призвал переходить на отечественный автопром
Латвийским школам поступили письма с угрозами
В Хургаде активно строится новый аэропорт на фоне роста числа туристов
Хранить свёклу следует вместе с картофелем или ветками рябины — эксперт
Ким Дотком поддержал дедолларизацию
Женщина умерла при перелете из Москвы в Екатеринбург
Политик из партии "Альтернатива для Германии" приехал на выборы на автомобиле Lada Niva Legend
Пожары в Ростовской области могут перекинутся на дома в Новочеркасске
Политолог Ищенко назвал нападение на Россию главной ошибкой ВСУ
3 сентября в Санкт-Петербурге откроют памятник Слепым Слухачам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.