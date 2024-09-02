Гастроэнтеролог перечислил состояния и заболевания, ведущие к вздутию живота

Вздутие живота — распространённая проблема, с которой сталкивается множество людей.
Как рассказал диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков, это состояние возникает из-за скопления газов в кишечнике, что приводит к увеличению объёма брюшной полости и ощущению переполненности, а иногда и к болевым ощущениям.
Вздутие может быть вызвано различными факторами, включая гормональные изменения (например, беременность), стресс и заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
"Часто вздутием страдают пациенты с избыточным дрожжевым или бактериальным ростом. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и гастрите также возможно вздутие", — отметил гастроэнтеролог в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Индивидуальные особенности организма, такие как недостаток ферментов для переваривания пищи, также могут способствовать вздутию живота.
Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
Распространенность вздутия живота значительна: от 16% до 31% в общей популяции и достигает 66–90% у пациентов с синдромом раздраженного кишечника.
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