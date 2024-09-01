Россиянам рассказали, полезно ли пить кофе перед занятиями спортом

Употребление кофе может быть полезно перед занятиями спортом — врач-терапевт

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Александра Разаренова заявила, что употребление кофе способствует повышению выносливости во время занятий спортом. Об этом она сообщила в беседе с радио "Sputnik".

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По словам врача, кофеин может улучшать физическую производительность, а также способствовать окислению жиров.

"Кофеин является стимулятором центральной нервной системы и может повысить выносливость во время физических упражнений. Он помогает оставаться более бодрым и энергичным во время тренировки, может улучшить физическую производительность, включая силу, скорость и точность движений. Кроме того, кофеин может способствовать окислению жиров во время физических нагрузок", — заявила Александра Разаренова.

Однако эксперт отметила, что употребление кофе может иметь отрицательные эффекты. Например, напиток способен повышать риск обезвоживания организма.

"Кофе обладает диуретическим эффектом и может способствовать увеличению частоты мочеиспускания и потери жидкости, а значит, повышать риск обезвоживания во время физической активности. Также стоит учитывать поступление кофеина из других источников, таких как газированные напитки или энергетические напитки, в течение дня. Кофеин может вызывать повышение сердечного ритма и кровяного давления", — отметила врач.

Она порекомендовала обратиться к тренеру или специалисту по питанию в случае появления негативных последствий от употребления кофе перед занятиями спортом.

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