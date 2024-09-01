Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во сколько обойдется владение Livan X6 Pro
Российский турист рассказал о странных привычках немцев
Специалист рассказала, что делать, если арендодатель не соблюдает ваши права
Россияне стали чаще покупать железо для добычи биткойнов
Microsoft объявляет об отказе от Панели управления
Тренер назвал 4 преимущества прыжков на скакалке
Как избежать штрафа за непристегнутый ремень
Туристический налог в Италии может вырасти до 25 евро за ночь
После освобождения Покровска будет грандиозное падение фронта

Россиянам рассказали, полезно ли пить кофе перед занятиями спортом

Употребление кофе может быть полезно перед занятиями спортом — врач-терапевт
1:53
Здоровье

Терапевт Александра Разаренова заявила, что употребление кофе способствует повышению выносливости во время занятий спортом. Об этом она сообщила в беседе с радио "Sputnik".

Употребление кофе может быть полезно перед занятиями спортом — врач-терапевт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам врача, кофеин может улучшать физическую производительность, а также способствовать окислению жиров.

"Кофеин является стимулятором центральной нервной системы и может повысить выносливость во время физических упражнений. Он помогает оставаться более бодрым и энергичным во время тренировки, может улучшить физическую производительность, включая силу, скорость и точность движений. Кроме того, кофеин может способствовать окислению жиров во время физических нагрузок", — заявила Александра Разаренова.

Однако эксперт отметила, что употребление кофе может иметь отрицательные эффекты. Например, напиток способен повышать риск обезвоживания организма.

"Кофе обладает диуретическим эффектом и может способствовать увеличению частоты мочеиспускания и потери жидкости, а значит, повышать риск обезвоживания во время физической активности. Также стоит учитывать поступление кофеина из других источников, таких как газированные напитки или энергетические напитки, в течение дня. Кофеин может вызывать повышение сердечного ритма и кровяного давления", — отметила врач.

Она порекомендовала обратиться к тренеру или специалисту по питанию в случае появления негативных последствий от употребления кофе перед занятиями спортом.

Ранее Pravda.Ru писала об ошибках, которые делают домашние тренировки бесполезными.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Киев перебросил под Покровск редкую наступательную бригаду "Кара-Даг" Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
Туристический налог в Италии может вырасти до 25 евро за ночь
После освобождения Покровска будет грандиозное падение фронта
Toyota RAV4 против нового кроссовера Sealion 6
Как создать интерьер, который останется актуальным и стильным на долгие годы
Dongfeng 500 и его особенности для российских дорог
Китай продлевает срок освобождения от биометрии для россиян при получении визы
Собаки с характером: топ-3 пород, которые вселяют страх
Футболиста Мбаппе вызвали играть в национальную сборную Франции
Astribot: Китайский стартап представил инновационного домашнего робота S1
Европа ужесточает правила ввоза домашних животных для России и Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.