Россиянам рассказали, полезно ли пить кофе перед занятиями спортом

Терапевт Александра Разаренова заявила, что употребление кофе способствует повышению выносливости во время занятий спортом. Об этом она сообщила в беседе с радио "Sputnik".
По словам врача, кофеин может улучшать физическую производительность, а также способствовать окислению жиров.
"Кофеин является стимулятором центральной нервной системы и может повысить выносливость во время физических упражнений. Он помогает оставаться более бодрым и энергичным во время тренировки, может улучшить физическую производительность, включая силу, скорость и точность движений. Кроме того, кофеин может способствовать окислению жиров во время физических нагрузок", — заявила Александра Разаренова.
Однако эксперт отметила, что употребление кофе может иметь отрицательные эффекты. Например, напиток способен повышать риск обезвоживания организма.
"Кофе обладает диуретическим эффектом и может способствовать увеличению частоты мочеиспускания и потери жидкости, а значит, повышать риск обезвоживания во время физической активности. Также стоит учитывать поступление кофеина из других источников, таких как газированные напитки или энергетические напитки, в течение дня. Кофеин может вызывать повышение сердечного ритма и кровяного давления", — отметила врач.
Она порекомендовала обратиться к тренеру или специалисту по питанию в случае появления негативных последствий от употребления кофе перед занятиями спортом.
Ранее Pravda.Ru писала об ошибках, которые делают домашние тренировки бесполезными.
Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.