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Выбор хлеба: как сохранить здоровье и не ошибиться

Чёрный, белый или серый: как выбрать полезный хлеб
1:02
Здоровье

Задумываетесь о том, чтобы отказаться от хлеба? Подождите! Эта статья может изменить ваше мнение.

Чёрный, белый или серый: как выбрать полезный хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, PDM

Диетологи категорически не рекомендуют полностью исключать хлеб из рациона, так как это может привести к дефициту витаминов группы В, которые важны для нормальной работы мозга и нервной системы.

Мы расскажем, какой хлеб лучше выбрать, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Какой хлеб выбрать для здоровья?

Эксперты в области питания советуют отдавать предпочтение серому хлебу, который готовится из смеси ржаной и пшеничной муки. Этот вариант более питателен и полезен.

Белый хлеб, хотя и популярен, стоит ограничить или даже исключить из рациона, так как в нём содержится мало пищевых волокон и витаминов группы В.

Чёрный (ржаной) хлеб, безусловно, полезнее белого, но его следует избегать тем, у кого есть кислотозависимые заболевания, такие как гастрит, язва или панкреатопатия.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар, жиры. Для приготовления хлеба используют пшеничную и ржаную муку, реже — кукурузную, ячменную и другие. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи — такие, как зёрна тмина, орехи, изюм, чеснок, курагу и зёрнышки (семена кунжута, мака и другие). Зёрна служат и для украшения.
 

Витами́ны гру́ппы B — группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме. Некоторые вещества раньше относились к витаминам группы B, но они являются лишь витаминоподобными веществами либо синтезируются в организме человека.
 

Я́зва (лат. ulcus, -eris, n.) — глубокий воспалённый дефект эпителия кожи или слизистой оболочки и (в отличие от эрозии) базальной мембраны, как правило, возникающий вследствие инфекции, механического, химического или лучевого повреждения, а также в результате нарушения кровоснабжения и/или иннервации (трофическая язва). Язва заживает с образованием рубца. Язвы чаще всего встречаются на коже нижних конечностей и в желудочно-кишечном тракте.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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