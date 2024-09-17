Высыпания, жжение, блеск: как распознать неподходящий крем для лица

По каким признакам понять, что крем для лица вам не подходит

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крем для лица — одно из ключевых средств по уходу за кожей, и его правильный выбор крайне важен. Чтобы избежать нежелательных последствий, важно сразу определить, какие продукты вам не подходят.

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Какие признаки указывают на то, что крем не ваш?

Высыпания

Если после применения крема у вас появляются прыщи, пятна или другие несовершенства, это явный сигнал, что данный продукт не подходит вашей коже. Такой крем лучше исключить из ежедневного ухода.

Неприятные ощущения

Производители часто предупреждают, что лёгкое жжение или покалывание при нанесении крема — это нормально. Однако если дискомфортные ощущения не проходят, то продолжать использование этого средства не стоит — это может навредить вашей коже.

Жирный блеск

Идеально подобранный крем должен придавать коже здоровое сияние, но не оставлять жирного блеска. Если ваша кожа начинает блестеть после применения крема, вероятно, он вам не подходит.

Кроме того, если запах крема вызывает у вас неприятные ощущения или кажется слишком резким, лучше отложить этот продукт и подобрать что-то более подходящее.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги). От гелей кремы отличаются содержанием масел и (обычно) непрозрачностью.





Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу. Косметология — раздел медицины, разрабатывающий средства и мероприятия улучшения внешности человека (его кожи лица и тела) посредством маскировки или устранения дефектов кожи, применения пластических операций и др.



