Кипячёная и некипячёная вода: разрушая стереотипы

Безопасно ли смешивать кипячёную и некипячёную воду в чае

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди убеждены, что добавление холодной некипячёной воды в горячий чай — это не только неправильная привычка, но и потенциальная угроза для здоровья. Они считают, что смешивание кипячёной и некипячёной воды может вызвать проблемы с пищеварением.

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Тем не менее, специалисты уверяют, что опасности в этом абсолютно нет. Главное — быть уверенным в качестве воды, которую вы используете. Если речь идёт о водопроводной воде, она проходит строгую многоступенчатую очистку и полностью безопасна для употребления даже без кипячения.

Опасаться стоит только в том случае, если источник воды — колодец или колонка, где качество воды может быть сомнительным.

Таким образом, добавление холодной воды в горячий чай не представляет угрозы для здоровья, если вы знаете, что используемая вода безопасна.

Ранее мы писали, что чай и ягоды помогают снизить риск деменции.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью. Вода является продуктом горения (окисления) водорода при реакции с кислородом, но также может выступать конечным результатом и иных химических реакций, таких как горение углеводородов и других органических соединений.





Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. В названиях таких напитков к слову «чай», как правило, добавляется пояснение, характеризующее используемое сырьё («травяной чай», «ягодный чай», «фруктовый чай» и так далее). Чаепитие как традиция появилось в Китае. Также выделяются суррогаты чая.



